Slavne face u nevjerici zbog voditelja Zlatnih globusa, njihove snimke šire se internetom, evo zašto su se hvatali za glavu i kolutali očima!

Jo Koy proglašen najgorim voditeljem dodjele Zlatnih globusa u povijesti jer njegove šale i fore nisu nikome dobro sjele.

Ovogodišnju dodjelu Zlatnih globusa u Los Angelesu vodio je američki komičar Jo Koy, a koji je svojim šalama i dosjetkama na račun najvećih zvijezda mnoge od njih šokirao i ostavio bez teksta.

Reakcije na društvenim mrežama o njegovu vođenju su burne, a pojavile su se i brojne snimke reakcija zvijezda koje je izazvao na svečanosti.

Kamere su tako uhvatile Harrisona Forda koji je okretao očima na njegove fore i šale, Selenu Gomez kako se hvata za glavu i kako komentira sve s Taylor Swift i nju kako mu upućuje otrovni pogled.

Mnogi korisnici društevnih mreža zaključili su da je Jo bio najgori voditelj u povijesti dodjele jer im se njegove šale i način vođenja nije nimalo svidio.

taylor and selena gossiping and their reactions to each other’s gossip is funnier than anything jo koy has said btw pic.twitter.com/fb86O5kPwd