Naš najzgodniji vaterpolist i samozatajna partnerica krstili su kćer, on se rijetkim obiteljskim prizorima pohvalio pred pratiteljima!

Naš vaterpolist Jerko Marinić Kragić i njegova partnerica Ana Koro krstili su svoju kćerkicu i dali joj ime Maris.

Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista Jerko Marinić Kragić na Instagramu je podijelio predivne obiteljske trenutke.

On i njegova partnerica Ana Koro krstili su svoju kćerkicu, a malenoj su dali ime Maris.

Jerko je pritom podijelio fotografije iz crkve, a par je s djetetom pozirao sam te s kumovima.

''Maris 02.06.2024.'', napisao je u opisu pa otkrio da su malenu krstili još prije 10 dana.

Jerko i Ana kćer su dobili prošle godine, a iako detalje privatnog života inače čuvaju za sebe, tu su vijest odmah poželjeli podijeliti s cijelim svijetom.

''To je sigurno najveći životni uspjeh, najveća životna sreća. Svi su mi govorili da će biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete. Svakako je najveća sreća, nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu, koje je, naravno, prioritet'', izjavio je Jerko nedavno za IN magazin.

Prije nego što su postali par, Ana i Jerko poznavali su se duže od deset godina, a sada žive najljepšu ljubavnu priču.

