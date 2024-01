Evo tko su bolje polovice naših vaterpolista, neki su već godinama u sretnom braku, a supruge su im najveća podrška!

Naši vaterpolisti nisu onaj tip sportaša o čijem se privatnom životu puno piše, no evo tko su njihove bolje polovice koje im pružaju bezuvjetnu podršku.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija domaćin je Europskog prvenstva u vaterpolu 2024. godine koje počinje 4. siječnja, a u fokusu će sada biti naše Barakude. Iako se o njihovim privatnim životima puno ne piše, mi smo istražili ponešto o boljim polovicama nekih od njih.

Mišićavim i snažnima, našim vaterpolistima nije bio problem osvojiti svoje partnerice, a kapetan Ivan Krapić u sretnom je braku sa suprugom Mateom.

Zajedno imaju i dvojicu sinova, Niku i Mateja, a nikad nije skrivao da ih odgajaju u vjeri.

"Vjera je nešto što je u mojoj obitelji tradicionalno. Kad mi je bilo teško kroz sve te ozljede prolaziti, imao sam u tri godine kad sam igrao u Jadranu u Splitu, konkretno baš puno tih ozljeda i nijednu sezonu nisam dovršio da sam baš igrao od početka do kraja, tako da sam pokušavao naći neku snagu u tome. Volim otići nedjeljom na misu pogotovo zato jer imamo našeg župnika koji je dosta mlađi, dosta pristupačan i koji prati sport i koji ide i na sportska natjecanja i uvijek se javi porukom, tako da mi je to super, puno mladih je u našoj župi, pa volim i ja otići", rekao je nedavno Krapić za In magazin.

Njihovu rijetku fotografiju objavio je Nacional nakon Riječkih stepenica 2018. godine.

Jedan od vaterpolista o kojem se pisalo u medijima je Jerko Marinić Kragić. 32-godišnji Jerko u vezi je s Anom Koro koja im je nedavno rodila i kćerkicu. Samozatajna Splićanka vaterpolistu je zavela prošle godine, a svoju privatnost uspješno skrivaju od javnosti.

Loren Fatović o svojoj je vezi također samozatajan, ali na društvenim mrežama često objavljuje fotografije sa svojom djevojkom Ivanom. Sudeći po njihovim objavama, par je zajedno u vezi više od osam godina.

Luka Lončar već je godinama u sretnom braku sa suprugom Majom i zajedno imaju kćeri Emu i Paolu. Maja je inače iz Krapinskih Toplica, a za Zagorje.com 2016. je godine otkrila kako je njihova romansa krenula.

''Luka i ja smo se upoznali na ljetovanju u Makarskoj 2006. godine, gdje je on ljetovao sa svojim prijateljima, a ja s prijateljicom. Rodila se ljubav i dvije godine kasnije smo se vjenčali. Kada smo se upoznali, igrao je u svom matičnom klubu, zagrebačkoj ''Mladosti''. Luka je, inače, iz Zagreba, ali njegov djed je iz Vinagore, tako da i Luka ima zagorsko porijeklo'', rekla je.

Vratar Marko Bijač već je godinama u sretnoj vezi s Dubrovkinjom Zrinkom Kordić. Svoju vezu ovaj par održavao je na daljinu dok je Zrinka studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Unatoč razdvojenosti jedno drugome pružali su bezuvjetnu podršku.

"Zrinkina podrška jako mi je važna. Maksimalno mi se prilagodila i mislim da dosta dobro podnosi moje često odsustvo od kuće", otkrio je Marko jednom.

Mate Anić u braku je sa suprugom Deom, a njihovu zajedničku fotografiju pokraj božićne jelke nedavno je podijelila Slobodna Dalmacija. Svoj život vješto skrivaju, ali priznao je da su mu supruga i kćerkica najveća podrška.

Izbornik Ivica Tucak već je godinama u braku s Marijanom Tucak.

Nažalost, njihov brak proživio je ono najgore što se sretnim roditeljima može dogoditi, smrt djeteta. Ivica i Marijana imali su kćer Tenu koja je u dobi od tri i pol godine preminula nakon što je na terasi jednog šibenskog kafića na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i preminula je nekoliko dana kasnije.

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživjeli znaju o čemu pričam", kazao je 2017. godine za Jutarnji list.

