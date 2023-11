U teškim trenucima kapetan naše vaterpolo reprezentacije utjehu pronašao u vjeri: "Pokušavao sam naći neku snagu u tome"

Iako je rodnu Rijeku zamijenio prekrasnim Parizom, kapetana naše vaterpolske reprezentacije srce ipak vuče ovim krajevima. Kako i ne bi, kad ga ovdje čekaju supruga i dvojica sinova, koje odgaja u duhu vjere koja mu je doista važna. Ivan Krapić je pri kratkom posjetu Zagrebu Sanji Jurković iz IN Magazina demonstrirao kako se snalazi s kućanskim poslovima.

Iako je u Zagreb došao na samo jedan dan, Ivan Krapić ipak je našao vremena za kratko druženje s ekipom IN Magazina. Ovaj simpatičan i skroman mladić u vaterpolo reprezentaciju došao je davne 2009. godine, a danas je njezin kapetan.

"Sigurno je jedna velika čast, ali ja sebe ne smatram tu sad nešto privilegiranim, za mene uvijek, kako sam gledao kroz karijeru, najvažniji su mi bili rezultati koje ostvaruje momčad za koju ja igram. Najvažnije je, i kad je rezultat dobar i kad nije dobar, da grupa funkcionira kako treba jer to je preduvjet za ono što dolazi u budućnosti jer ako tu nema te sinergije, onda neće biti ni rezultata", kazao je Krapić.

Kao i većina njegovih suigrača, ugodnije se osjeća u kupaćim gaćama nego u odijelu i kravati, pa je i novi editorijal za sad već tradicionalni kalendar bio u nešto opuštenijem izdanju. Dečki će, naime, ove godine pokazati kako izgleda kad se prime kućanskih poslova.

"S obzirom da već dosta godina živim sam, onda i te neke kućanske poslove, haha, neće se napravit sami…", priča Ivan.

Evo i koji su mu najomraženiji kućanski poslovi, a koje odradi s guštom, ako takvi uopće postoje.

"Hahaha, baš sam to htio reći, s guštom ne odradim ništa, ali sve drugo, što se mora, to se napravi, ako sad baš moram birati, ne volim usisavati, to mi je baš onako, kad se moram saginjati, bole me leđa, hahaha…" iskren je vaterpolist.

No najlakše je kad bole – samo leđa. Iako su ozljede dio profesionalnog sporta, takvi izazovni trenuci mogu poljuljati svakog sportaša. Najteže mu je bilo, kaže, kad nakon operacije ramena nije mogao igrati čak pet mjeseci.

"Vjera je nešto što je u mojoj obitelji tradicionalno. Kad mi je bilo teško kroz sve te ozljede prolaziti, imao sam u tri godine kad sam igrao u Jadranu u Splitu, konkretno baš puno tih ozljeda i nijednu sezonu nisam dovršio da sam baš igrao od početka do kraja, tako da sam pokušavao naći neku snagu u tome. Volim otići nedjeljom na misu pogotovo zato jer imamo našeg župnika koji je dosta mlađi, dosta pristupačan i koji prati sport i koji ide i na sportska natjecanja i uvijek se javi porukom, tako da mi je to super, puno mladih je u našoj župi, pa volim i ja otići", ističe Krapić.

Prije nešto više od tri godine riječku je adresu zamijenio onom pariškom.

"Kako ono kažu, svugdje je lijepo, ali doma je najljepše, i ja tako smatram da je doma najljepše. Što se tiče Pariza, to je stvarno jedan fantastičan grad, velegrad, nudi sve što možeš poželjeti, možeš tamo naći i vidjeti vezano i za sport i za kulturu i za noćni život (…) Obišao sam te neke muzeje, išao sam vidjeti čuvenu Mona Lisu, Versailles i sve to…" priča Ivan, kojeg je iznenadilo kolika je Mona Lisa.

"Da! Očekivao sam da je malo veća, ali dobro, te stvari su kad se pruži prilika, da se obiđe kad živiš tamo gdje su sve te neke povijesne građevine, naravno da ćeš ih obići", kaže

A u turistička razgledanja se najčešće ide kad mu dođe obitelj koja je ipak ostala u Lijepoj našoj.

"Ono što su mene roditelji učili danas kad ja učim svoju djecu je dosta različito s obzirom da je djeci dosta stvari na raspolaganju koje mi nismo imali. Mada su moji Niko i Matej već dosta veliki. Oni već razumiju dobro sve te stvari i znaju što smiju i što ne smiju, a meni je najvažnije da su oni sretni, da te neke stvari koje ja njima prenosim da im pokušam prenijeti kroz igru i kroz neki dobar odnos jer što su veći stariji, taj naš odnos je sve bliži", zaključio je vaterpolist.

Odmah nakon ovog razgovora, Ivan je odradio snimanje i zaputio se na pripreme, a kako će tradicionalni kalendar, ovoga puta s vaterpolistima u kućnom izdanju, izgledati, ne brinite, bit ćete na vrijeme obaviješteni!

