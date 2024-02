Navikli smo se gledati ih kako se svađaju i ljute, a sada su uhvaćeni u trenutku kada su mislili da ih nitko ne gleda!

Jennifer Lopez i Ben Affleck ljubili su se i mazili nasred ulice, a sve su to popratili i snimili paparazzi koji su se tamo našli.

Ben Affleck i Jennifer Lopez tijekom posljednjih nekoliko mjeseci bili su tema svjetskih medija zbog čestih svađa i prepiranja u javnosti, no sada su uhvaćeni u potpuno drukčijoj situaciji.

Slavni bračni par prepustio se nježnostima i strastvenim poljupcima, a snimili su ih paparazzi koji su se tamo našli. Najnovije fotografije sada su utišale glasine o njihovu lošem odnosu.

Dok su čekali da njihov automobil stigne da ih odveze kući nakon ručka u jednom restoranu u Kaliforniji, iskoristili su priliku kada su mislili da ih nitko ne gleda i prepustili se poljupcima i zagrljajima, poput zaljubljenih tinejdžera.

Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Otad provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji, no, nažalost, često ih vidimo kako se svađaju posljednjih nekoliko mjeseci.

Štoviše, snimljeni su nekoliko puta tijekom žustrih svađa i prepirki na ulici, u automobilu, pa čak i na crvenom tepihu premijere njezina filma "Majka", na koji ju je Ben dopratio. Jedan od razloga koji se spominjao jest taj što si Ben navodno priželjkuje mirniji život, a PR stručnjakinja Mayah Riaz sugerira da je to posve moguće.

"Ne izgleda kao da uživa u javnoj strani svoga glumačkog posla, pogotovo na pojavljivanjima poput različitih dodjela nagrada i premijera. Posljednjih nekoliko puta nije izgledao kao da je uživao. Što se češće bude pojavljivao na javnim događanjima izgledajući jadno ili pokazujući da postoje napetosti između njega i Jennifer, ona možda neće ni željeti da on prisustvuje. Postoje slavne osobe među zvijezdama koje imaju mirniji život unatoč statusu slavne osobe. To je sasvim moguće", izjavila je Riaz u jednom od intervjua za The Mirror.

Uz to je sugerirala da će Jennifer i dalje moći zadržati svoj status slavne osobe s A-liste čak i ako Ben napravi korak unatrag i odluči živjeti ispod radara te dodala da iako imaju problema, to ne znači kraj njihove ljubavi.

"Tko zna kakva je stvarnost njihova odnosa. Da, možda su imali nekoliko svađa, čak i u javnosti, ali koji se par ne svađa? Znamo samo da su još uvijek zajedno kao par. Sada se dovoljno dobro poznaju i mislim da će zauvijek ostati zajedno", rekla je Mayah, dok njima bliski izvori ipak nisu toliko optimistični što se tiče njihove zajedničke budućnosti.

