Procurio novi razlog svađe Jennifer Lopez i Bena Afflecka, ona je zbog toga užasno ljubomorna i potištena: "Prilično je djetinjasto i ne baš zdravo”

Jennifer Lopez i Ben Affleck svađaju se zbog kućnih ljubimaca koje imaju u svojoj luksuznoj vili vrijednoj 60 milijuna dolara.

Jennifer Lopez i Ben Affleck nikako da smire napetosti u svom braku, a prema najnovijim izvješima stranih medija sada su se uspjeli posvađati i oko svojih ljubimaca.

Holivudski par ima čak osam pasa i mačku koji žive u njihovoj vili na Beverly Hillsu vrijednoj 60 milijuna dolara i Jennifer je navodno ta koja želi da budu u potpunosti disciplinirani, dok je Ben malo ležerniji po tom pitanju.

Prema pisanju Heata, među njima su nastale napetosti upravo zbog ljubimaca, a Jen navodno smatra da je Ben lijen što se tiče čišćenja i vođenju brige o njima.

“To je potpuni zoološki vrt u njihovoj kući. Jen se kune da je jedina koja čisti njihov nered i uvijek prigovara Benu da joj pomogne više i da barem pokupi njihovu kakicu", otkrio je njima blizak izvor.

No onda je Ben izveo potez koji je još više razljutio Jennifer.

"On je angažirao tvrtku da čisti nered umjesto njih, što Jen stvarno smeta, jer je i više nego sposoban sam to raditi, pa je po njezinom mišljenju jednostavno lijen", dodao je izvor.



Prije nego što je ovaj holivudski par obnovio svoju romansu 2021. godine i to 18 godina otkako su raskinuli zaruke, ona je već posjedovala goldendoodlea Tysona, labradore Lady i Bunny, boksere Roxyja i Beara, mastifa Champa i udomljenog mačka Hendrixa. Ben je već imao njemačkog ovčara Hutcha kojeg je udomio 2011. godine i križanca zlatnog retrivera kojeg je udomio 2015. godine.

Njima blizak izvor također je otkrio da se Jen osjeća pomalo potišteno jer joj se čini da njihovi ljubimci više vole Bena nego nju unatoč tome što ona radi teži dio posla.

“Čini se da se psi posebno ne mogu zasititi Bena. Svi trče za njim kad uđe u sobu. Ako izađe iz kuće, počnu cviliti i žele ga slijediti. Uglavnom, on dobiva sve povlastice, bez ikakvog posla, što je jedna od Jeninih najvećih frustracija što se tiče njega", otkrio je izvor.

Ben se na taj račun voli našaliti sa svojom suprugom, govoreći joj da je ljubomorna na pse.

“Šali se da je ona ljubomorna na pse, ali Jen osjeća da to ima pasivno-agresivni prizvuk. Jennifer to doživljava kao napad, ali Ben joj se na taj način želi uvući pod kožu. Prilično je djetinjasto i nije baš zdravo”, zaključio je izvor.

