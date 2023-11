Grudi su joj trebali sakriti cvjetovi, no plan joj nije uspio, paparazzi su uhvatili trenutak kad je pokazala baš sve!

Rita Ora pojavila se u nikad provokativnijem izdanju, anajintimniji dijelovi poispadali su iz prozirne haljine koju je nosila.

Pjevačica Rita Ora u roku odmah je sve poglede skrenula na sebe kad se Vogue partyju pojavila u nikad provokativnijoj odjevnoj kombinaciji.

Mlada Kosovarka nosila je neobičnu haljinu providnog materijala koja je isticala njeno tijelo, a one intimne dijelove grudi pokušala je sakriti velikim crnim cvjetovima, no to joj nije uspjelo.

Dok se okretala i izlazila iz automobila, Riti su grudi ispale iz položaja i pokazala je apsolutno sve, no ona se time nije zamarala i nastavila je hodati do crvenog tepiha.

Čudni ovratnik koji je sezao do njenog lica nitko nije ni primijetio obzirom na ostale dijelove tijela koje je svima izložila.

Izdanje Rite Ore je... Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Rita je inače rođena u Prištini 1990. godine, a kada joj je bilo samo godinu dana njezina se obitelj preselila u London zbog, kako je jednom prilikom izjavila, progona nakon raspada Jugoslavije.

Za redatelja Taiku Waititija udala se u tajnosti u kolovozu prošle godine, a za njihovu vezu doznalo se u ožujku 2021. godine, zaručili su se dva mjeseca prije vjenčanja.

Zbog svog isklesanog trbuha Rita je često tema medija, ali i čest gost u teretani u Londonu, gdje ju paparazzi uvijek vjerno čekaju ispred ulaza.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Damir iz serije ''Lud, zbunjen, normalan'' pokazao je kako izgleda imanje koje je naslijedio od oca, jedan dio posebno je sve oduševio!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Lejla Filipović pokazala je svoju nećakinju, sad svi komentiraju njenu ljepotu: ''Kao blizanke, ista tetka!''