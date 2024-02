Film po istinitom događaju šokirao je gledatelje zbog jezive radnje, koliko je tanka granica između ljubavi i mržnje?

Novi Netflixov film po istinitom događaju ''Lover, Stalker, Killer'' oduševio je gledatelje, a njegova radnja ledi krv u žilama.

Obožavatelji Netflixa poludjeli su zbog jezivog krimi dokumentarca po istinitom događaju ''Lover, Stalker, Killer'' koji je u prva dva dana prikupio više od 10 milijuna pregleda.

Dokumentarac govori o pothvatima koje je ljubomorna žena činila kako bi mučila svoga bivšeg partnera kojeg je upoznala na internetu.

Objavljen 9. veljače, film uključuje intervjue s bivšim dečkom Daveom Kroupom i istražiteljima iz Nebraske koji su radili na slučaju punom obrata.

''Mogu li svi pogledati ''Lover, Stalker, Killer'' na Netflixu? Bizaran je i jeziv'', napisao je jedan korisnik interneta.

A evo i o čemu se točno radi.

Shanna Liz Golyar 2017. osuđena je na doživotnu robiju za ubojstvo svoje ljubavne suparnice Cari Farver pet godina ranije, ali najveći je zaokret priče kako je uspjela izbjeći uhićenje tako dugo.

Golyar je ubila Farver nakon što je postala ljubomorna na nju, ali je nastavila glumiti žrtvu četiri godine tijekom kojih je Kroupa mislio da mu se zapravo mrtva žena osvećuje. Golyar je upoznala Kroupu 2012. preko aplikacije za spojeve, a u početku su se dogovarali da će veza biti ležerna. Bili su u vezi nekoliko mjeseci prije nego što je Kroupa upoznao Cari Farver u svojoj radionici za popravak automobila u Iowi i pozvao je van.

Nakon toga dugo se nisu vidjeli uživo te su komunikaciju nastavili porukama, a Kroupi je postalo čudno kad je i ta komunikacija naglo prestala. Cari nitko nije vidio nakon 13. studenog 2012., a potom je otkriveno kako je nasmrt izbodena.

No tu počinje prava priča. Kroupa je nastavio primati poruke s mobitela mrtve žene godinama kasnije, od uhođenja do prijetnji, a Golyar je također držala e-poštu i Facebook profile svoje žrtve aktivnima. Forenzičar Anthony Kava kasnije je procijenio da je Golyar provodila i 40 do 50 sati tjedno oponašajući Farver preko poruka i na internetu.

Golyar je u to vrijeme također tvrdila da prima prijeteće poruke i čak je spalila vlastitu kuću kako bi bila uvjerljivija.

Slučaj su 2015. godine preuzeli istražitelj ureda šerifa okruga Pottawattamie Ryan Avis i narednik Jim Doty. Oni su napokon otkrili da je Golyar ubila Farver.

Goylar je napravila pogrešku koja je bila ključna za pomoć policiji u pronalasku jer je na njezinu tabletu pronađena fotografiju nečega što je izgledalo kao vezano tijelo u raspadanju.

Još jedna fotografija koja je pomogla u otklanjanju daljnjih sumnji prikazuje stopalo s tetovažom kineskog simbola koji odgovara onom koji je Farver imala na svom tijelu.

Dana 22. prosinca 2016. Golyar je optužena za ubojstvo prvog stupnja Cari Farver, a proglašena je krivom za zločin 15. kolovoza 2017.

Trenutačno služi doživotnu kaznu u Popravnom centru za žene u Nebraski.

