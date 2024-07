Kelly iz Beverly Hillsa dirljivim oproštajem od Brende sve je rasplakala: ''Bila je najjača osoba koju sam ikad upoznala...''

Jennie Garth, najpoznatija po ulozi Kelly u seriji Beverly Hills, srcedrapajućom porukom i starim fotografijama oprostila se od kolegice Shannen Doherty, čija je smrt potresla Hollywood.

Smrt Shannen Doherty u šoku je ostavila sve koji su obožavali seriju Beverly Hills 90210, a posebno su slomljeni njezini kolege.

Jennie Garth, koju javnost pamti kao Kelly iz spomenute serije, emotivnom porukom i starim fotografijama oprostila se od kolegice.

''Još uvijek procesuiram svoju ogromnu tugu zbog gubitka svoje dugogodišnje prijateljice Shannen, žene koju sam često opisivala kao jednu od najjačih osoba koje sam ikada upoznala. Bila je hrabra, strastvena, odlučna, puna ljubavi i velikodušna. Nedostajat će mi i uvijek ću je duboko poštovati u srcu i sjećanju'', napisala je Jennie, a objava je dirnula 1,2 milijuna glumičinih pratitelja.

Jennie i Shannen u Beverly Hillsu zajedno su glumile u seriji od 2008. do 2013. godine.

Shannen je preminula u subotu u 54. godini nakon teške borbe s rakom.

Shannen je dva tjedna prije smrti na Instagramu podijelila isječak iz svojeg podcasta "Let's Be Clear With Shannen Doherty", u kojem je progovorila o nadi.

"Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na kemoterapiji i hoće li to biti tri mjeseca ili šest mjeseci ili ćemo za tri mjeseca shvatiti da ne funkcionira i ponovo promijeniti liječenje", ispričala je.

"To nije nešto što mogu predvidjeti. Nije nešto što moji doktori mogu predvidjeti i to je zastrašujuće. Iako je to velik poziv na buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture stanica mog raka nedavno promijenile. To znači da postoji još protokola koje mogu isprobati", nastavila je.

Posljednji je put snimljena sredinom lipnja, kad je već bilo vidljivo da je slabašna i mršavija.

