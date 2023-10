Naša bivša najtražnija manekenka nestala je sa scene, a sada je sve iznenadila najljepšim mogućim vijestima!

Jelena Urukalo čeka drugo dijete sa svojim novim partnerom Kristijanom Pahljinom.

Bivša manekenka i sudionica reality showa "Farma" Jelena Urukalo ovih dana ima lijepi razlog za slavlje jer čeka svoje drugo dijete, što je sama potvrdila.

"Rastala sam se prije nekoliko godina. Iz tog braka imam kćer Ilonu i u dobrim sam odnosima s bivšim suprugom. Mislila sam da se neću više upuštati u nikakve, da se tako izrazim, trudnoće i ozbiljne veze. To vjerojatno svatko misli nakon rastave. Ali nakon što upoznaš osobu koja je toga vrijedna, zaboraviš sve što si rekao. Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali kad smo se upoznali i dali si ruku, dogodila se iskra. Ja sam pobjegla jer sam u tom trenutku htjela biti sama, no nakon nekog vremena me nazvao i rekao mi neke stvari, gdje sam shvatila da je vrijedan toga da promijenim mišljenje, a što je točno bilo, neka ostane za nas. Samo neka smo svi živi i zdravu, da se poštujemo i volimo, a novi život je tu", izjavila je Jelena za Slobodnu Dalmaciju i otkrila da čeka djevojčicu i da o svadbi zasad ne razmišljaju.

Nedavno se nakon dugo vremena izbivanja pojavila u javnosti i to na jednom događanju u Rijeci, na kojem je dobro raspoložena u zagrljaju partnera Kristijana Pahljine s kojim sada čeka dijete.

Jelena je bila jedna od ljepotica koja je žarila i palila domaćim modnim pistama i plijenila pažnju gdje god da se pojavila. Danas je posvećena majčinstvu i poslu s nekretninama, a gdje god da se pojavi izazove pomutnju jer je njezinu ljepotu teško ne primijetiti.

Ponosna je i sretna majka djevojčice Ilone koje je dobila s bivšim suprugom Domagojem Murinom s kojim je pronašla ljubav nakon turbulentne veze s reperom Marinom Ivanovićem Stokom pa se razvela u tajnosti, a treću sreću sada je pronašla s Kristijanom.

