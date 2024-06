Rozga iznenadila drastičnom promjenom, ovim potezom sve je vratila u dane kad se svugdje vrtjela Bižuterija!

Jelena Rozga zablistala je na pozornici u Šibeniku gdje je premijerno izvela uživo pjesmu "Lavica", a svi su primijetili i njezinu promjenu frizure.

Završna večer glazbenog događaja Melodije Jadrana okupila je najbolje umjetnike iz svijeta glazbe, a među njima se našla i Jelena Rozga.

Na sceni je nastupila u elegantnom crnom odijelu koje se sastojalo od širokih hlača, kratkog sakoa i uskog korzeta, a na pozornici je premijerno otpjevala i novu pjesmu "Lavica".

"Dok čekamo spot, pogledajte kako je to sinoć izgledalo i zvučalo uživo", napisala je u opisu objave na Instagramu.

Najveću pozornost privukla je Jelenina nova frizura. Iako je ostala u prepoznatljivoj plavoj boji, pjevačica ju je ipak odlučila malo skratiti, pa je tako sve podsjetila na razdoblje ''Bižuterije'' kada je nosila istu takvu frizuru.

Podsjećamo, na prvoj večeri festivala bili su brojni gosti i publika, a posebnu pozornost privukli su upravo Jelena Rozga i Ivan Huljić.

Naime, prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne iziđe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Ove godine Huljić i Rozga ostvarili su i suradnju pa je tako u ožujku predstavila i pjesmu koju je za nju napisao Ivan.

