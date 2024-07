Rozga se u Beogradu družila sa Severininim bivšim svekrom, osvanula je i njihova zajednička fotografija!

O rivalstvu Severine i Jelene Rozge šuška se već godinama, a sada je jedna fotografija opet rasplamsala ta nagađanja.

Pjevačica Jelena Rozga nastupila je na jednoj privatnoj proslavi u Beogradu na kojoj je pjevao i bivši svekar Severine Vučković, Dragan Kojić Keba.

Osvanula je i fotografija na kojoj Rozga i Keba na zabavi poziraju zagrljeni i nasmijani, a objavio ju je Kurir.

"Bilo je fenomenalno. Keba i Rozga energetski su se baš poklopili i napravili su sjajnu atmosferu. Bila je luda zabava do jutra. Vidjelo se da se odlično slažu, cijelo su se vrijeme smijali i plesali, a nama je taj spoj bio jako zanimljiv. Narodnjak i pop nikako ne idu zajedno, ali mi smo se super proveli", ispričao je izvor za srpske medije.

"Kažu da se u Hrvatskoj priča da su Rozga i Seve najveće zvijezde i navodno suparnice, ali to nije tako. Znam da su i one jako dobre kolegice. I Keba se tu lijepo uklopio. Ne mari on za te komentare o sinu i bivšoj snahi, tjera čovjek svoju priču. On je stara garda, zna kako se nositi sa svim tim napisima u medijima. Ne komentira ništa, čovjek gura svoju glazbenu priču", dodao je izvor.

I sama Jelena nedavno je stala na kraj nagađanjima o rivalstvu između nje i Severine lajkajući objavu na društvenim mrežama, a ranije su često govorile lijepo jedna o drugoj.

"Ona je slatka. Drago mi je zbog nje i općenito zbog posla, ali prvenstveno zbog nje. Ima dobre pjesme", rekla je Severina kad je 2011. bila gošća na Rozginu koncertu u Spaladium Areni.

Rozga je prije toga 2008. godine podržala Severinu na promociji njezina albuma "Zdravo Marijo", koja je bila osmišljena kao svadba, a Jelena je bila jedna od djeveruša.

Podsjetimo, Severina je s Kebinim sinom Igorom Kojićem bila u braku šest godina, a razveli su se u srpnju 2021.

