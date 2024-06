Karleuša pokazala nikad viđenu fotografiju s ocem kojeg jako rijetko spominje u javnosti: ''To mi se nije svidjelo...''

Jelena Karleuša u javnosti je uvijek isticala svoju majku, ali oca je nešto manje spominjala kroz svoju karijeru. Sada je s pratiteljima podijelila njihovu zajedničku fotografiju iz djetinjstva.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša češto spominje pokojnu majku Divnu za koju ne krije da joj je bila najveća podrška u životu, ali rijetko imamo priliku vidjeti njezinog oca Dragana.

Nedavno je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju kada je kao djevojčica išla s tatom na ronjenje.

"Moj tata i ja", napisala je na fotografiji.

Na objavi je njezin otac nosio opremu za ronjenje, a obožavatelji su omdah primijetili da je Jelena kao djevojčica imala tamnu boju kose, ali sada je već godinama poznata kao plavuša.

Karleuša je svojevremeno otkrila kako je došlo do kraha braka Divne i Dragana, a uz to je rekla da je upravo ona bila ta koja je pokrenula taj proces.

"Oca pamtim kao ženskaroša. Razveli su se jer sam ga ja sa šest godina uhvatila u prevari na Adi gdje ima splav i gdje je petljao s nekom djevojkom. To mi se nije svidjelo. Uvijek sam bila mamina kći. Kad sam ga uhvatila, čekala sam da me dovede kući gdje sam s vrata progovorila. Ponavljao je: 'Nisam te prevario!', ali mama je istaknula da takvo nešto dijete ne može izmisliti. Razvod je bio nužan. Dragan se na mene nije naljutio zbog toga. Brzo njega prođe, niti je to bila njegova prva avantura. Oni su se razveli, ali smo godinama nastavili živjeti u istom stanu', rekla je Karleuša.

Podsjećamo, Jelenu inače zovu srpskom modnom ikonom, a svojim golišavim outfitima uvijek privlači pozornost gdje god se pojavi, no ovog puta se odlučila za promjenu.

Ovih dana u centru je pozornosti zbog internetskog sukoba s našom pjevačicom Severinom, a više o njihovoj prepirci pročitajte OVDJE.

