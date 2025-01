U javnost procurile nove gadljive optužbe protiv posrnulog glazbenog mogula, detalje je teško čitati!

U jednom televizijskom intervjuu žrtva P. Diddyja ispričala je detalje silovanja koje se dogodilo 2018. godine.

Kako se približava suđenje posrnulom glazbenom mogulu P. Diddyju, tako izlazi sve više šokantnih detalja o tome što je radio svojim žrtvama.

Jedna od njegovih žrtvi Ashley Parham, koja 55-godišnjeg Diddyja, pravog imena Sean Combs, i njegove suradnike optužuje za silovanje 2018. godine, izjavila je u intervjuu za NewsNation kako je Diddy čak naredio jednoj madam da ju napadne s bakrenom spiralom, koja se koristi kao kontracepcijsko sredstvo. Spomenuta madam je dugogodišnja Diddyjeva desna ruka Kristina Khorram, koju mnogi uspoređuju s Ghislaine Maxwell, nekadašnjom pomoćnicom Jeffreyja Epsteina.

Sve je počelo u kući njezinog nekadašnjeg prijatelja Shanea Pearcea, kada se nakon čaše vode počela osjećati loše. Na koncu, tvrdi da su je silovale tri osobe - Diddy, njegov tjelohranitelj i Pearce, dok su u blizini bile prisutne Khorram i još jedna ženska osoba.

"Diddy mi je praktički počeo prijetiti s trgovinom ljudi i da će me onda odvesti bilo gdje i prodati. Imao je svoju dugogodišnju desnu ruku Kristinu Khorram. Naredio joj je da mi ugradi bakrenu spiralu u vaginu, no pukla je prije nego je ušla unutra. Tada se Sean Combs izuzetno naljutio, uzeo daljinski za TV i počeo me time vrlo nasilno napadati", napisala je Parham, dodajući kako je Khorram poručila Diddyju da je bolje da ju se ne koristi za prodavanje jer se ne bi svidjela klijentima.

Parham tvrdi kako je Pearceu, u čijoj kući se ovo dogodilo, iznijela teoriju kako vjeruje da je Diddy ubio Tupaca Shakura, što je Diddy čuo i poručio kako će platiti. Diddy, koji je navodno nudio žrtvi novac za drugačiju verziju priče, odbacio je optužbe preko odvjetnika.

Khorram zasad nije optužena u slučaju protiv Diddyja, kojeg u slučaju osude čeka dugogodišnji boravak u zatvoru.

Trenutno je više od 500 žrtava najavilo civilnu tužbu protiv Diddyja, ali i njegovih nekadašnjih bliskih prijatelja, poput Jay-Z-ja.

Više o tužbi protiv Beyonceinog supruga pročitajte OVDJE.

Jedna od tužiteljica je i djevojka, koju je Combs silovao prije 25 godina. Više o tome pročitajte OVDJE.

