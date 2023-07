Splitska glumica najgledanije domaće serije s dvije riječi dala do znanja u kojem je trenutno stanju!

Jagodu Kumrić gledamo u hit-seriji ''Kumovi'', a ona je sada pratiteljima pokazala kako provodi slobodno vrijeme u pauzi od snimanja novih epizoda.

Glumicu Jagodu Kumrić od ove jeseni opet gledamo u hit-seriji Nove TV "Kumovi", kao Vedranu.

S početkom mjeseca srpnja glumci ove popularne serije ponovno su se okupili na setu gdje je krenulo snimanje treće sezone, no trenutno je snimanje na ljetnoj pauzi.

Već prve dane godišnjeg odmora glumica Jagoda Kumrić provela je na plaži, a objavila je i novu fotografiju na kojoj u sunčanim naočalama i kupaćem kostimu drži kamen na kojem piše - nema stresa.

U opis je samo stavila emotikon valova, a pratitelji su u komentarima pohvalili njenu objavu.

Inače, Jagodu smo dosad gledali u brojnim serijama, a na Novoj TV glumila je i u seriji ''Larin izbor''.

A osim ovoga može se pohvaliti i još jednim novim glumačkim uspjehom s kolegicom glumicom i prijateljicom Petrom Kraljev. Zajedno sada glume i u predstavi ''Kad udari južina''.

Inače, glumica se 2018. godine ostvarila i kao majka, a priznaje da joj je kćerkica Nastasja promijenila život.

"Njezino rođenje me puno promijenilo. Smirila me i ukazala mi je na životni fokus i koliko sam se prije brinula oko nekih nebitnih stvari. Kad dobiješ dijete, onda ti se iskristaliziraju ove bitne stvari i dobiješ neki životni elan i želju da nešto stvoriš i napraviš. S neke emotivne strane me omekšala i dovela do toga da ne lutam u oblacima, nego da budem prisutna u trenutku s njom. To je sad u najkraćim crtama, ali mogla bih o tome čitav esej napisati", priznala nam je Jagoda.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga Dine Merlina nikad se ne pojavljuje u javnosti, no na internetu je osvanula njihova rijetka zajednička fotografija iz šetnje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svi se pitaju gdje je nestao suprug Žanamari Perčić, jedan citat potaknuo je sumnje na probleme u braku