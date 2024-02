Houdek je imao što reći nakon velike pobjede Baby Lasagne: ''Podsjetimo se, Baby Lasagna bio je tek rezerva''

Jacques Houdek komentirao je pobjedu Baby Lasagne na Dori pa mu od srca čestitao na uspjehu.

Naš pjevač Jacques Houdek oglasio se nakon finala Dore i pobjede Baby Lasagne s pjesmom "Rim Tim Taga Dim" i na svom facebook profilu jasno dao do znanja što on o tome misli.

"Bravooooooooooo Baby Lasagna! Čestitke i dovedi nam Eurosong u Hrvatsku! P.S. Moli se HRT da konačno uvede promjene glede “stručnog” žirija za izbor pjesama za Doru. Naime, podsjetimo se, Baby Lasagna je bio tek 1. rezerva. Toliko", napisao je Jacques.

"Napokon nešto normalno na Dori. Čestitam od srca", "Pomeo je konkurenciju!! Bravooo", "Jacques, čestitke Vama iz Srbije, navijamo za vas i glasamo, navijao sam za Let, bili su mi prvi favorit prošle godine u Liverpoolu i prvi put mi je Hrvatska pjesma bila najbolja, ove godine umalo da užasni hrvatski žiri ispusti Lazanju, ali Zsa Zsa je odustala, život piše romane, pobjedio kao 25. na konkursu a sadaa idee makar u top 3 na Eurovziji dečkoo! Da sudjeluju Bosna, Makedonija, Crna Gora i sve balkanske zemlje koje fale i neke sovjetske i da nema žirija (koji neće toliko lijepo nagraditi nažalost Lazanju, hejtat će ga), ondaa da je samo publika i da sudjeluju sve naše zemlje, Lazanja bi pobjedio i izdominirao, od Srbije dragi Jacques, svakako 12 poena! To je siguricaa, ja ću glasati 100 %", "Bravo Jacques, treba im netko to napokon reći. Ja predlažem tebe kao člana žirija", komentirali su njegovi pratitelji.

Jacques je inače komentirao i prvu i drugu polufinalnu večer Dore, a nakon što je priznao da nije bio oduševljen prvom, zaključio je da je druga bila puno bolja.

Jednog kolegu posebno je i pohvalio.

''Večeras je to ipak znatno bolje, sve skupa. Iskrene čestitke i sretno svima! P.S. Kolega Damir Kedžo – rasturio'', napisao je Houdek na Facebooku.

No, za prvih 12 kandidata koji su nastupili na prvoj večeri Houdek nije imao riječi hvale.

"Draga djeco s Dore, HITNO se javite u vokalni studio ''Gospodin Glas''. Tu sam za vas. P.S. Brava, Stefany, jedina u tonalitetu!" napisao je Jacques na Facebooku, a mnogi su se u komentarima složili s njim.

No, domaći mediji brzo su se raspisali i zašto je pohvalio Stefany. Naime, ona je je ona njegova učenica te je s mladom pjevačicom surađivao je u domaćem pjevačkom showu 2016. godine.

