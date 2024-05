Pitanje o Kardashiankama vidno je zbunilo Jackieja Chana, a njegov odgovor je hit: "Taman sam mislio kako mi ne može biti draži..."

Jackie Chan ostao je vidno zbunjen kada je upitan zna li tko su Kardashianke, a svojom izjavom sve je dobro nasmijao.

Glumac Jackie Chan gostovao je u intervjuu za Access Hollywood Live gdje je svojom izjavom iznenadio i dobro nasmijao sve gledatelje.

Naime, iako je obitelj Kardashian jedna od najpoznatijih u svijetu, spomenuti glumac nije znao o kome je riječ kada je voditeljica upitala za njih.

"Ne, ne znam. Je li to engleski?", vidno zbunjeno je odgovorio glumac.

Jackie Chan doesn't know who the Kardashians are 😂 pic.twitter.com/9NZtKPlE4X — humans without context (@HumansNoContext) April 6, 2024

Riječ je o intervjuu iz 2017. godine, a ako dosad nije znao tko su najpoznatije reality zvijezde, sada će sigurno saznati, s obzirom na to da je video trenutačno postao viralan na svim društvenim mrežama.

"Da smo bar i mi jednako sretni kao Jackie pa da ne znamo za Kardashianke", "Pametan čovjek", "A taman sam mislio kako mi ne može biti draži…", nizali su se komentari na X-u.

Podsjećamo, Jackie Chan je nedavno zabrinuo obožavatelje svojim izgledom, ali ih je glumac ipak na kraju jednom izjavom smirio. Više o tome pročitajte OVDJE.

Chan je glumio u više od 30 filmova o borilačkim vještinama u svom rodnom Hong Kongu prije nego što je postigao svjetsku slavu u "Rumble In The Bronx" 1995.

Nastavio je glumiti u holivudskim hitovima uključujući trilogiju "Rush Hour", "Shanghai Noon" i njen nastavak "Shanghai Knights" s Owenom Wilsonom u glavnoj ulozi, "Around The World In 80 Days" i franšizu "Kung Fu Panda" zajedno s Jackom Blackom.

