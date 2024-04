Dugo se šuškalo o zdravstvenom stanju legendarnog glumca, jednom izjavom smirio je zabrinute fanove

Nakon što su se pojavile sumnje da Jackie Chan ima problema sa zdravljem, on se sada povodom toga oglasio na svom Instagram profilu te je otklonio sve brige svojim fanovima.

Glumac Jackie Chan razuvjerio je obožavatelje da ima probleme sa zdravljem, a glasine su potaknule njegove najnovije fotografije objavljene ranije ove godine.

Naime, Chan je snimljen s prosijedom kosom i bradom, što je normalno s obzirom na njegove godine, ali njegovi obožavatelji nisu ga navikli vidjeti u takvom izdanju pa su se pitali je li s njim sve ok.

Jackie Chan ovih je dana proslavio 70. rođendan, podijelio je neke fotografije kojima se osvrnuo na svoju karijeru, a osim godina, objasnio je da je za njegov malo drugačiji izgled razlog i nova filmska uloga.

Pogledaji ovo Preporuke Omiljeni akcijski junak je umalo poginuo, a njegov kolega je stalno improvizirao

"Ne tako davno, puno je prijatelja vidjelo neke moje nedavne fotografije na internetu i svi su bili zabrinuti za moje zdravlje", rekla je zvijezda na Instagramu.

"Želim iskoristiti ovu priliku da svima kažem, ne brinite! To je samo izgled lika za moj najnoviji film. Lik zahtijeva da imam bijelu kosu, bijelu bradu i da izgledam staro. Tijekom godina uvijek sam bio voljan isprobati nove stvari za film, bez obzira radi li se o izazovnom štosu ili prodornom izgledu lika", priznao je glumac.

Pogledaji ovo Celebrity Sad su velike glumačke zvijezde, ali karijeru su otpočeli u - pornofilmovima

Chan je glumio u više od 30 filmova o borilačkim vještinama u svom rodnom Hong Kongu prije nego što je postigao svjetsku slavu u "Rumble In The Bronx" 1995.

Pogledaji ovo Celebrity Više ne želi šutjeti: ''Spavao sam s prostitutkama, skrivao novac od žene i prevario ju s bivšom misicom''

Nastavio je glumiti u holivudskim hitovima uključujući trilogiju "Rush Hour", "Shanghai Noon" i njen nastavak "Shanghai Knights" s Owenom Wilsonom u glavnoj ulozi, "Around The World In 80 Days" i franšizu "Kung Fu Panda" zajedno s Jackom Blackom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Potvrđeno je ono što se dugo šuškalo: Kći glumačkog para predstavila je svoje muško ime: ''Zdravo svima, ja sam...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kate Middleton prekršila je kraljevsku tradiciju, odvažila se na to jer je njezina životna situacija ipak drukčija nego ranije