Kandidati odradili generalnu probu prije finala Dore, tko će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu?

Finalna večer Dore jako je blizu, a svi izvođači odradili su generalnu probu te čekaju da po posljednji put daju sve od sebe i možda odnesu pobjedu.

Danas se održava finalna večer Dore 2024. godine, a svih 16 izvođača odradilo je generalnu probu te s nestrpljenjem čekaju da krene najuzbudljivija noć.

Nakon dvije polufinalne večeri, po osam kandidata iz svake izborilo je finale, a večeras nastupaju ovim redom:

1. Natalie Balmix – DIJAMANTI

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Lana Mandarić – MORE

4. Boris Štok – CAN WE TALK

5. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

6. Pavel – DO MJESECA

7. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

8. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

9. Let 3 – BABA ROGA

10. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

11. eugen – TIŠINE

12. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

13. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

14. Baby Lasagna – RIM TIM TAGI DIM

15. MARCELA – GASOLINE

16. Vinko – LYING EYES

O pobjedniku će u finalu osim gledatelja odlučivati i članovi ocjenjivačkih sudova. Točnije, riječ je o četiri hrvatska žirija iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te četiri međunarodna žirija iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Oni će se sastojati od tri člana- glazbenih profesionalaca, skladatelja, glazbenih kritičara i producenata, stoji na službenim stranicama Dore.

U slučaju izjednačenja glasova publike i žirija pobjedničkom pjesmom bit će proglašena ona s više glasova publika.

