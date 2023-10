Naša bivša misica suočila se s ozbiljnim problemom pa poslala upozorenje: "Neće me biti neko vrijeme"

Ivani Delač hakiran je Facebook račun i zloupotrebljene su bankovne kartice o čemu se oglasila putem profila na Instagramu i sve upozorila na prijevaru.

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Delač obavijestila je sve one koji ju prate na društvenim mrežama kako joj je Facebook profil hakiran i da joj je netko zloupotrijebio bankovne kartice.

"Obzirom da mi je hakiran Facebook profil i napravljena zloupotreba bankovne kartice, ovim putem javljam da me na Facebooku neko vrijeme neće biti (dok/AKO ne vratim profil) i da znate da profilom ne upravljam ja...", napisala je Ivana u priči koju je objavila na profilu na Instagramu.

Ivana je 2003. godine ponijela titulu Miss Universe i predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru u Panami, a nakon toga je završila fakultet i počele se baviti organizacijom evenata. S bivšim suprugom Ivicom Đolom ima sina Nou, a trenutačno je u vezi s dugogodišnjim partnerom Slobodanom Brezakom, koji je menadžer tvrtke koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala, čiji je identitet donedavno skrivala.

''Ja sam sretno zaljubljena već nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena'', rekla je početkom ove godine za IN magazin.

Iza nje je brak iz kojeg pamti samo sretne dane, no pospremila ga je u prošlost. Bračnoj sreći dat će drugu šansu.

''Mislim, ja imam brak iza sebe trinaestogodišnji i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što paše tvom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put, onda želiš da to bude sreća do kraja života'', rekla je.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Janica Kostelić prvi put snimljena u šetnji s drugim djetetom, koje je na svijet stiglo prije manje od mjesec dana

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša glumica smršavjela je čak 15 kila, a sada je novu figuru istaknula u seksi kožnom izdanju!