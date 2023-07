Naša lijepa radijska voditeljica uživa na magičnom mjestu sa svojim partnerom o kojem je nedavno konačno progovorila!

Radijska voditeljica Ivana Mišerić podijelila je sa svojim pratiteljima fotografije s odmora na kojem uživa s partnerom Draženom Kovačevićem, a pohvala na njen izgled u komentarima nije nedostajalo.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić podijelila je sa svojim pratiteljima nekoliko fotografija s odmora s magičnog mjesta koje je tako nazvala.

Mišerić je objavila njihove fotografije iz restorana u kojem su večerali, ali pratitelji su se u komentarima više osvrnuli na njen fantastičan izgled.

''Kakvo predivno mjesto. Kakva posebna hrana. Magično'', napisala je u opisu Ivana.

Osim ovih, podijelila je i još nekoliko fotografija na kojima je pozirala u trapericama i bijelom topu, a pratitelji se nisu mogli nadiviti joj u komentarima.

''Znači Ivana Mišerić, koja si ti bomba od žene!'', ''Baš ste mi krasni'', ''Neki sretni ljudi'', ''A ti si prelijepa'', pisali su.

Mišerić je u vezi s IT konzultantom Draženom Kovačevićem, a par uskoro slavi i svoju treću godišnjicu veze koju će obilježiti jednim velikim životnim preokretom.

Naime, živjeli su na dvije relacije jer Dražena posao veže za Istru, a Ivanu za Zagreb te su se sada odlučili na zajednički život i kupili stan u Velikoj Gorici.

"Zvuči kao klišej, ali to je na prvi pogled bilo - to. Kemija, životna uvjerenja, senzibilitet, odnos prema životu, sve se odmah posložilo. Intuitivna sam, i u prijašnjim vezama sam mogla procijeniti tko mi uistinu odgovara, a tko ne, no davala sam priliku raznim odnosima i vjerovala da će se neke stvari promijeniti. Na kraju se uvijek prvi dojam pokazao točnim. Zato vjerujem da je ovo ljubav mog života i da me intuicija ne vara", objasnila je za Gloriju i dodala da njih dvoje nisu samo partneri, već i prijatelji, a ljubav je njihova zajednička valuta.

Upoznali su se na druženju koje su organizirali njihovi prijatelji.

''Odmah smo se prepoznali i znali da moramo nastaviti životni put zajedno, naprosto smo to osjetili. Dvokorak je naša formula uspjeha od prvog dana, vraški smo dobar tim", ispričala je.

Ivana je krajem prošle godine prvi put pokazala novog partnera, kojeg je dugo skrivala. Otkako je 2020. godine prekinula vezu s poduzetnikom Sandrom Murom, voditeljica je pokušavala svoj privatni život držati dalje od javnosti. Još na ljeto 2021. u intervjuima je otkrila kako je u njezin život ušao novi muškarac, no dugo nije odavala ništa više od toga o svojoj novoj ljubavi.

