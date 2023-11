Bivšu Divasicu rijetko viđamo nakon raspada legendarne grupe, okrenula se vjeri i odustala je od glazbene karijere!

Ivanu Husar Mlinac dugo nismo vidjeli, a sada je zapjevala na koncertu u sjećanje na Tomislava Ivčića.

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održan je koncert u sjećanje na Tomislava Ivčića pod nazivom "Tomislav Ivčić - 30 godina nakon".

Na koncertu je zapjevala i bivša divasica Ivana Husar Mlinac, koju nemamo često priliku vidjeti u javnosti nakon raspada legendarne grupe.

Ivana je nastupila u elegantnoj crvenoj haljini koja je naglasila njezinu besprijekornu figuru, a zatim se presvukla u crno izdanje za izlazak na pozornicu sa svojom sestrom i također bivšom Divasicom Marijom Husar Rimac.

"Iznimna mi je čast i odgovornost pjevati pjesme velikih izvođača kao što je Tomislav Ivčić. Iako nas je zaista prerano napustio, mnoge generacije su odrastale uz njegove pjesme pa tako i ja. Na prvom koncertu koji je bio organiziran njemu u čast u Zadru s grupom Divas pjevala sam pjesmu ‘Stop the War in Croatia’ i stvarno me jako, jako raduje što opet imam priliku sa svojom sestrom Marijom to ponoviti. Osim te pjesme pjevat ću i pjesmu ‘Sve moje stare ljubavi’. To me također jako veseli. Pogotovo jer su sve pjesme dobile svoje novo ruho i u kombinaciji sa sjajnim glazbenicima, mojim dragim kolegama vjerujem da će to biti ona jedna večer koju ćemo svi pamtiti do kraja života", kazala je Ivana uoči koncerta za HDU.

Ivana je nakon raspada Divasica odustala od glazbene karijere i posvetila se mirnijem poslu, pa tako danas s Martinom Tomčić vodi školu pjevanja.

Također se okrenula vjeri, kao i njezina sestra Marija.

Ivana je u braku s Ninom Mlincem, za kojeg se udala 2004. godine, nakon osam godina veze, a zajedno su dobili sinove Andreja Jonu i Tomu. Glazbenica uspješno čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti.

Podsjetimo, grupu Divas su iz Ivanu i Mariju činile Maja Vučić i Martina Štritof, skupina je osnovana na Badnjak 1995. godine i djelovala je na domaćoj glazbenoj sceni sve do 2005. godine. Divasice su izdale tri studijska i dva live albuma te su višestruke dobitnice prestižne nagrade Porin. Neki od njihovih nezaboravnih hitova su "Sexy cool", "Oprosti mi", "Da ili ne", "Bon appetit", "Tvoja jedina" i mnogi drugi.

Kako je Ivana izgledala dok je pjevala u grupi Divas i koliko se od tada promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

