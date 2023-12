Jedna od naših prvih predstavnica dance scene '90-ih godina, publiku je razveselila svojom pojavom na velikom koncertu u Zagrebu!

Ivana Banfić u pripijenoj svjetlucajućoj haljini zapjevala je svoje najveće hitove u Boćarskom domu.

Pjevačica Ivana Banfić nedavno je bila gošća iznenađenja na koncertu Dine Merlina gdje je i samog pjevača ugodno iznenadila svojim outfitom, a ovoga puta iznenadila je i svoju publiku na Happy festu.

Odjenula je neobičnu plavu haljinu na bretele koja je presijavala na svijetlu. Ona je popratila njezinu figuru, a do izražaja su došle i Ivanine istrenirane ruke.

Kosu je svezala u visoki rep te ju dodatno ukrasila pokojom sitnom pletenicom.

Publiku je zabavljala svojim dobro poznatim pjesmama, a i ona se sama rasplesala po cijeloj pozornici. Ivani pozitivne energije nije nimalo nedostajalo, a to možete vidjeti i na fotografijama u našoj galeriji.

Za srpske medije Ivana je nedavno otkrila i zašto se povukla sa scene.

"Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Od svega sam odustala kad sam se posvetila glazbi. Kad sam odlučila otići u mirovinu, pitala sam svoje srce, je li to prava stvar, a ja uvijek slijedim svoje srce. Rodila sam sina koji sada ima 14 godina i da nisam otišla u mirovinu, možda ga ne bi rodila", rekla je Banfić u emisiji Blic dan.

Prisjetila se i svojih početaka na estradi, ali i brojnih izazova s kojima se suočila.

"Bilo je tu mnogo ponuda o tome kako bih trebala raditi i pjevati. Željeli su napraviti biznis od mene, ali ja to nisam htjela. Naišla sam na mnoga zatvorena vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz klubova, jer me nisu htjeli pustiti na televiziju. Kada je krenulo, čuli su me ljudi s radija, pa su me pustili, a onda je došlo i do televizije.''

Ivana zadnjih godina vodi drugačiji život nego na početku karijere, između ostaog, preslila je iz grada na selo.

''Nešto u meni je čučalo, ono, iskonski, prirodno, daj ne mogu više biti u gradu. Htjela bih neku promjenu, htjela bih živjeti u prirodi, makar nisam bila prije takva. Počelo me to privlačiti, i jednostavno smo se odlučili moja obitelj, i ja! Ajmo napraviti taj korak i idemo u prirodu. Nije to bajkovito tako, da se razumijemo, kako si mi to zamišljamo u glavi. Ima puno ljudi koji pitaju: ''Joj, ja bih išao u prirodu, živjeti, pobjeći od grada.'' A ja rekoh, gle: Moraš dobro razmisliti, možeš napraviti taj korak, ali nije to sad bajka. Priroda te iskušava'', pojasnila je Ivana.

Ivana je bila mega zvijezda, radila je sa svim mogućim facama, što u Hrvatskoj, što diljem regije. Onda je jednoga trenutka odlučila stati, to djelomično napustiti, odseliti na selo, i svoje potpetice, ili štikle i mikrofon zamijeniti motikom.

''Ali ja volim čeprkati po vrtu. To me smiruje. A to je i nekakvo novo iskustvo koje nisam imala. Dotad, do te odluke sam živjela 20 godina samo na štiklama, u utegnutim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i stalno sam morala biti super, i morala sam biti lijepa. I bez obzira jesam li imala temperaturu, ili nisam, ili mi se baš danas nije dalo, ali odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. A kad se to preokrenulo? Kad sam rodila svog sina Jana. Tada sam se počela pitati: A čekaj sad! Ima tu i nešto drugo? Po što smo mi to došli ovdje na ovaj planet, po koja iskustva?'', ispričala je Ivana tijekom gostovanja u emisiji Zdravlje na kvadrat.

