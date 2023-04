Simpatični mentor iz "Plesa sa zvijezdama" pohvalio se svojom ljepšom polovicom i najvećim kritičarom: "Koji sam ja sretnik!"

Ivan Jarnec ne skriva koliko je zaljubljen u svoju djevojku Lejdi Perković koja ga bodri i u ovoj sezoni "Plesa sa zvijezdama".

Ivan Jarnec, kojeg gledamo u showu "Ples sa zvijezdama" kao mentora naše domaće glumice Darije Lorenci, pohvalio se na Instagramu svojom boljom polovicom, lijepom djevojkom Lejdi Perković.

Ivan je objavio njihovu zajedničku fotografiju s plesnog podija.

"Koji sam ja sretnik. Moja najveća podrška, moj najveći kritičar! Moja Lejdi".

Ona mu je odmah odgovorila u komentarima: "Moj Ivan" te dodala emotikon srca.

"Predivni", "Prelijepi", "Kako sladak par", samo su neki od komentara, a u nastavku su se nizali emotikoni srca i zaljubljenih smajlića.

Ivan nam je jednom prilikom otkrio čime ga je osvojila njegova Lejdi te kakva je po pitanju plesa.

"Djevojka me osvojila zaraznim osmijehom i iskrenošću. Ona je moj oslonac i najbolji prijatelj. Kad god imam loš dan, dovoljna je jedna rečenica da ga popravi (ponekad je jedna rečenica dovoljna i da ga pokvari, haha). Pleše jako dobro, talentirana je. Stalno me gnjavi da je naučim nove plesne pokrete", ispričao nam je Ivan.

Priznao je i kako mu je show uvelike promijenio život.

"Život mi se sigurno promijenio nakon showa! Poslovno sam se preselio u Zagreb, imam dosta plesnih gaža. Simpatično mi bude kad odem u kino, a tu i tamo neka djeca dođu do mene i pitaju: Jesi ti onaj plesač? U showu prošle sezone nisam stekao megapopularnost, ali ljudi me često prepoznaju. U nekim situacijama to je odlično, u drugima malo manje, ali ne mogu se požaliti", zaključio je.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vlatka Pokos objavila snimke samo u sakou koji je naglasio njezin raskošni dekolte, drugog komada odjeće na sebi nema!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari u oskudnom badiću počastila fanove prizorom utreniranih oblina, a pogled bježi i na crteže kojima je ukrasila tijelo!