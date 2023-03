Naša omiljena glumačka zvijezda o svom putu do uspjeha: ''To mi je nekako bilo kao da mi je vraćen život''

U četvrtoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' Ivan Jarnec i Daria Lorenci Flatz potrudili su se se što bolje prikazati film ''Kum'' s obzirom na temu filmske večeri.

Ivan Jarnec i Daria Lorenci Flatz u ovoj emisiji showa ''Plesa sa zvijezdama'' plesali su bečki valcer.

A s obzirom na filmsku večer kojoj je ovog puta ples bio posvećen, Daria se prisjetila svojih glumačkih početaka.

''To kad ti gledaš Al Pacina u toj ulozi, to je toliko zavodljivo. Tek sam na drugoj emisiji shvatila da mogu razmišljati glumački, kad mi Ivan objasni koji dojam trebam plesom ostaviti, onda se mogu ufurati u to kao u ulogu. Pojma nemam kako se to u čovjeku dogodi da baš zna da nešto želi, ali ja sam zapravo oduvijek znala da se želim baviti glumom. Ali onda kad se desio rat, kad sam došla u Zagreb, to se nekako činilo kao neki san od kojeg se mora odustati. Meni je definitivno taj upis na akademiju bio kao da mi je vraćen život. Nekako sam dobila priliku za neki nastavak, baš sam imalo puno sreće i lijep glumački put'', ispričala je Daria.

A ovako su Darijinu izvedbu s Ivanom komentirali članovi žirija.

''Ti si standardašica. Gracioznost ti definitivno ide, ja sam cijelo vrijeme bio s tobom i u tom plesu, a kad zaboraviš da trebaš suditi, to je dobro'', rekao je Igor.

''Tebi je fenomenalno legla ova filmska večer, pristupila si ovome kao da je ovo jedna tvoja uloga. Meni je ovo bilo najdraže od tebe dosad'', komentirala je Franka.

''Ono što mi se svidjelo kod tebe je da je tehnika bila poprilično u redu'', rekao je Ciboci.

''Mislim da si ti jako dobro shvatila naše komentare i upute. Ti si vojnik, sve upute izvršavaš. Dostojanstveno i predano'', komentirala je Larisa.

