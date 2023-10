Iva Majoli podijelila je zajedničku fotografiju sa suprugom na kojoj je skrivaju zaljubljenost pa mu poručila: ''Ljubavi moja...''

Iva Majoli čestitala je svom suprugu rođendan uz zajedničku fotografiju, svoju sreću s njim ponosno pokazuje na društvenim mrežama.

Naša bivša tenisačica Iva Majoli svom je suprugu Robertu Calegariju čestitala rođendan uz zajedničku fotografiju. Njihov selfie podijelila je na Instagram priči, a u opis je kratko dodala: ''Sretan rođendan, ljubavi moja!''.

U pozadini je svirala pjesma Betty Who ''I Love You Always Forever'', a nasmiješeni par sreću i zaljubljenost na fotografiji nisu skrivali držeći glave nagnute jedno prema drugome.

A sreću s Robertom Iva ne skriva već neko vrijeme. Podsjetimo, za njega se udala u listopadu prošle godine, žive u Milanu i često putuju svijetom. Bivšoj tenisačici ovo je drugi brak, a prvi suprug bio joj je poduzetnik Stipe Marić. Njih dvoje bili su u braku od 2006. do 2012. godine i zajedno imaju kćer Miju, koja je nakon razvoda nastavila živjeti s majkom, a krenula je i njezinim stopama te se također bavi tenisom.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Evo kako izgleda muž Aleksandre Prijović koji je Brenin posinak, vjenčali su se prije pet godina, a svoj privatan život vješto skriva od javnosti

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Evo čemu najzgodnije srpske zvijezde mogu zahvaliti svoj izgled, njihovih rutina ne može se svatko pridržavati!