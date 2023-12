Livajina Iris zaputila se u Zagreb u upečatljivom kombinezonu, još uvijek izgleda kao i u najuspješnijim manekenskim godinama

Supruga nogometaša Marka Livaje Iris Livaja svojom je upečatljivom odjevnom kombinacijom krala sve poglede na posljednjem događanju na koje je stigla bez njega.

Iris Livaja, supruga našeg nogometaša Marka Livaje i bivša misica, bila je jedna od poznatih gostiju na premijeri dokumentarnog serijala "Where to sign" u Zagrebu.

Lijepu Iris fotografi su nekoliko puta uhvatili, a na dolasku na event pozirala je u crnoj odjevnoj kombinaciji. Nosila je crni kombinezon koji je na nekim dijelovima imao šljokice, a na to je kombinirala visoke crne čizme na petu.

Posebno je upečatljiva bila i žuta torbica koju je nosila.

Bivšu misicu navijači Hajduka obožavaju, a sa suprugom Markom ima dvoje djece.

Poznato je kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko", zaključila je tada.

Svog Marka uvijek podržava na svim važnim događanjima, ali na ovakve evente skoro uvijek dolazi sama.

