Bivša supruga našeg pjevača nakon skandaloznog razvoda brčka se na plaži i uživa u životu, pokazala je isklesano tijelo pa raspametila fanove: ''Kao iz časopisa!''

Irena Ćukušić ex Pecotić Instagram

Irena je na društvenim mrežama pokazala kako uživa na plaži, a fanovi su joj uputili brojne komplimente.

Farmaceutkinja Irena Ćukušić ex Pecotić u središtu pozornosti našla se krajem 2022. godine kada je Hrvatsku potresao ljubavni skandal. Naime, glavnu ulogu odigrao je naš pjevač Marko Pecotić Peco. On je tada za medije otkrio da se nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene, s kojim je dobio i dvoje djece, i to jer se zaljubio u svoju kolegicu Silviju Dvornik.

Nakon skandaloznog razvodu Ireni je narasla popularnost i ona sad uživa pa je na najnovijim fotografijama otkrila da je na odmoru.

''Red je da imam bar jednu pravu litnju objavu'', napisala je kratko Irena.

Irena se fotografirala u plićaku na pješčanoj plaži. Za kupanje u more uskočila je u dvodijelni kupaći kostim. Gornji dio bio je plave boje, a donji crvene boje. Njezino vitko tijelo i atributi našli su se u prvom planu.

''Ovo su fotografija za nekakav časopis'', ''Predivna u svemu'', ''Odlična'', nizale su se pohvale na Instagramu.

Podsjetimo, Irena i splitski pjevač vjenčali su se 2006. godine te zajedno imaju dvojicu sinova, Ivana i Andru, a ona je nedavno i vratila svoje djevojačko prezime. Više o tome pročitajte OVDJE.

