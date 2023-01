Jedna od naših najljepših glumica odvažila se na novi izazov: ''Još mi se to čini nerealno, ali jako sam uzbuđena i sretna''

Tara Thaller sudjelovat će u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama" koji se uskoro vraća na male ekrane, a kojeg s uzbuđenjem očekuje.

Glumica Tara Thaller slovi za jednu od najljepših Hrvatica i rijetko se pojavljuje u javnosti, ali to će se sada promijeniti jer ćemo ju uskoro gledati u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama".

Tara nam je zato otkrila kakva je plesačica, jednom je prilikom izjavila da su njezin najveći san Broadway ili West End, a sada je dobila priliku okušati se u hit-showu "Ples sa zvijezdama".

"S plesom sam se susrela prvi put kada sam se upisala u ZKM učilište. Tamo smo radili često mjuzikle i tu se i rodila ljubav i želja da se mjuziklom bavim. Također, na akademiji u Sarajevu sam se bavila osnovama baleta, karakternim jazzom i bečkim valcerom, a prije akademije sam tri mjeseca išla na privatne satove plesa i tu sam se susrela s nekim od latinoameričkih i standardnih plesova. Jako sam uzbuđena i sretna što ću biti dio showa, ali mi se to još uvijek čini nerealno", priznala je Tara.



Obzirom na to da ima već plesačkog iskustva, otkrila nam je i koji joj stilovi najbolje leže.

"Od plesova koje sam imala prilike upoznati najviše su mi se svidjeli rumba i jive", dodala je.



Tara je od nedavno u braku, a odlučila se vjenčati u tajnosti krajem prošle godine. Kako to da je donijela takvu odluku?



"Iako se možda tako čini, vjenčanje nije održano u tajnosti namjerno, jednostavno to nisam “reklamirala”, a svi koji me znaju su znali da je to bilo u planu neko vrijeme. Odluke donosim intuitivno pa sam tako donijela i ovu", pojasnila je.



A što smatra svojim najvećim životnim uspjehom?

"U profesionalnom smislu to je svakako HBO serija "Uspjeh", a u privatnom obitelj, to jest njegovanje kvalitetnih odnosa", zaključila je Tara.



Tara nosi titulu jedne od najljepših domaćih glumica, koliko joj laskaju takvi epiteti i komplimenti?

"Naravno da mi laskaju, ali bitnije mi je da sam dobra osoba kao što mi je to važno kod drugih ljudi, dok je izgled kada se uspoređuje s time nebitan", smatra Tara.



Uloga buntovne tinejdžerice u seriji ''Uspjeh'' lansirala ju je u zvjezdanu orbitu, a za nju je pristala i na ono što je mislila da nikad neće - razodjenuti se. Je li požalila ikad zbog te odluke?

"Nisam požalila, bila sam svjesna da je to potrebno kako bi se pokazala ranjivost mojeg lika. Naravno da sam u trenucima osjećala nelagodu zbog toga, primjerice kada mi je obitelj trebala pogledati seriju, ali znam da su uspjeli odvojiti mene od lika i gledati seriju kao cjelovitu priču, a ne isključivo kao Taru na ekranu", kaže Tara.

Otkrila nam je i je li pratila prijašnje sezone showa "Ples sa zvijezdama" i ima li favorita među mentorima?

"Pratila sam, iako nažalost nisam uspjela sve popratiti. Ovako na prvu imala sam par favorita, međutim najbitnije bi mi bilo da se slažemo i da mi odgovara pristup i kako će me netko učiti plesati, a to je nešto što ne mogu saznati dok ne krenemo raditi", zaključila je Tara.

