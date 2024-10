Popričali smo s divnom Majom zbog čije je priče Hrvatska plakala: ''Zlostavljanje se ne smije tolerirati, zauzmimo se za one koji nemaju glas!''

Maja Ignac svojim je glasom i životnom pričom osvojila srca Hrvata u Supertalentu. Danima nakon njenog nastupa brojni gledatelji je hvale, a sada nam se Maja javila i otkrila kako gleda na pohvale.

Maja Ignac svojim je glasom i teškom životnom pričom dotaknula žiri u drugoj epizodi Supertalenta. Nakon prolaska u sljedeći krug natjecanja u Supertalentu razgovarali smo s Majom koja nam je otkrila što ju je motivirali na prijavu u naš hit-show, ali je progovorila i o teškom životnim trenucima.

Maja je, kaže nam, oduvijek sanjala o tome da pokaže svoj talent na većoj pozornici.

''Supertalent mi se učinio idealnom prilikom za ostvarenje tog mog sna. Pjevanje je moj način izražavanja, a sama prijava bila mi je prilika da izađem iz svoje zone komfora i suočim se s izazovom pred širom publikom i stručnim žirijem. Veliku ulogu u mojoj odluci imala je i ogromna podrška moje zamjenske obitelji, koja je bila uz mene kroz cijeli proces'', započela je Maja.

Komentari žirija i reakcija publike bili su joj iznimno važni i dirljivi.

''Iskreno, nisam očekivala da će moj nastup izazvati tako lijepe reakcije. Bilo je predivno čuti pozitivne komentare o mom pjevanju i pohvale žirija su mi dale dodatnu motivaciju, a reakcije publike, kako u studiju tako i ispred malih ekrana, ispunile su mi srce. Vidjeti kako ljudi uživaju u onome što radim i kako se povezuju s mojom izvedbom posebno me usrećilo. Ta podrška i ljubav koju sam osjetila bile su neprocjenjive i potvrdile su mi da sam na pravom putu'', rekla nam je.

A kako komentira tremu koju je imala na početku nastupa?

''Mislim da je normalno imati tremu na prvom nastupu na velikoj pozornici pred žirijem i publikom. Na početku sam osjećala ogroman pritisak jer je ovo bio poseban trenutak za mene. No, pomogao mi je stav da nisam došla da se pokažem kao najbolja ili kao profesionalna pjevačica – jer to naprosto nisam. Došla sam jer jednostavno volim pjevati, i to je ono što me vodi. Kako je nastup odmicao, trema je polako počela nestajati, osobito kada sam vidjela reakcije publike. Njihova podrška me usrećila i dala mi dodatnu energiju da nastavim s izvedbom. Taj trenutak me podsjetio zašto volim pjevati'', objasnila je.

Najveća inspiracija joj dolazi od ljudi koji su joj bliski.

''Posebno od moje zamjenske obitelji. Njihova snažna vjera u Isusa Krista koja se prepliće s mojom vlastitom, daje mi snagu da nastavim slijediti sebe a i Boga koji je i najviše zaslužan za sve lijepo što mi se u životu dogodilo'', rekla je Maja.

''Najveću podršku imam od zamjenske obitelji koja mi je kao drugi roditelj, kao i od svojih prijatelja i braće. Bog je značajno promijenio moj život i njegovo djelovanje osjetim kroz sve talente koje imam. On mi je dao dar pjevanja, koji koristim da ga slavim i da pokažem ono što znam. Vjerujem da je Bog svakome od nas dao talent, ali nažalost, mnogi ljudi nemaju prilike ili se ne usude stati na pozornicu i pokazati svoje sposobnosti. Želim ohrabriti sve one kojima je Bog podario talent da ga ne skrivaju, već da ga podijele s drugima. Vaš dar može inspirirati mnoge i donijeti radost, kako vama, tako i drugima. Ne bojte se istaknuti i pokazati svoje talente'', dodala je.

Maja je brojne dotaknula svojom životom pričom, a koji savjet bi dala svima onima koji se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji?

''Moj savjet svima koji se nalaze u sličnoj situaciji bio bi da nikada ne smiju dopustiti zlostavljanje, bilo djece, žena ili ikoga drugoga. Zlostavljanje se ne smije tolerirati, a važno je da se svi zauzmemo za one koji nemaju glas. Nikada ne smijemo šutjeti o problemima koji postoje u društvu. Govoriti o zlostavljanju i poticati druge da se jave ako se suočavaju s nasiljem ključni su koraci prema promjeni'', rekla je.

''Također, želim skrenuti pozornost na djecu koja se nalaze u dječjim domovima. Ta djeca isto zaslužuju obitelj pa je važno da kao društvo radimo na tome da im pružimo priliku za bolju budućnost. Ne smijemo zaboraviti da svako dijete ima pravo na ljubav i podršku. Ako možemo, trebali bismo se potruditi pomoći tim malim dušama i učiniti njihov život boljim, zaključila je karizmatična Maja.

