Luka Nižetić o svojim fotografijama zbog kojih padaju komplimenti: ''Brinem o sebi i zadovoljan sam svojim životom''

Luka Nižetić jedan je od stalnih panelista showa "Tko to tamo pjeva" koji danas stiže na male ekrane u programu Nove TV.

Pjevač Luka Nižetić dio je ekipe novog showa "Tko to tamo pjeva?" Nove TV, kojeg naša javnost nije imala prilike pogledati, ali jedan je od najpopularnijih formata u svijetu.



"Kada su me nazvali s Nove TV vezano uz suradnju na novom showu nisam imao nikakvu predodžbu o čemu se radi, no nakon što sam pogledao američku i francusku verziju shvatio sam zbog čega je ovakav format toliko popularan u svijetu. Radi se o showu s kojim se nisam nikad prije susreo i potpuno je drugačiji od svega što se do sada moglo vidjeti u domaćem eteru. Snimajući prve epizode uvjeren sam kako će zbog originalne ideje i koncepta, osebujnih natjecatelja, dinamičnosti, raznih rubrika, šaljivih i nepredvidivih situacija, dobrih glazbenih numera ovaj show okupirati pažnju gledatelja već od prve emisije", zaključio je Luka.

Njega ćemo gledati u ulozi stalnog panelista, stručnjaka koji će pomagati natjecateljima. Što misli kako će se snaći i kako će im najbolje moći pomoći?



"Vjerujem svojoj intuiciji, a valjda će mi pomoći nešto i iskustva od dvadeset godina u glazbi da na temelju lip-synca i scenskog pokreta prepoznam pjeva li osoba dobro ili ne. Uloga panelista je pomoći natjecateljima da otiđu kući sa što više novaca. Snimanje prolazi u ležernom i ugodnom raspoloženju, atmosfera je opuštena, spontana i vesela i već sad mislim da će mi sve faliti kada završimo sa snimanjem", priznao je.

Osim Luke kao stalne paneliste gledat ćemo i Alku Vuicu, Giannu Apostolski i Gorana Vinčića, s kime se od njih on zna od prije i što misli kako će kliknuti svi zajedno?



"Alku i Giannu poznajem već godinama i obje su mi drage prijateljice, družimo se i privatno, Alka mi je često kuhala, a Gianna obavezno svakog ljeta svrati u Komižu. Ne nedostaje duhovitih situacija i komentara, jer možemo si sve reći što mislimo. Gorana sam upoznao tek nedavno, ali me oduševio na prvu jer je spontan, strašno brz na riječima, svako malo izbaci neki šaljivi komentar, jedna pozitivna i draga osoba. Mislim da nas je produkcija Nove TV dobro sparila jer koliko smo svi međusobno različiti, toliko se odlično nadopunjujemo, kako ispred kamera tako i kad se one ugase. Ako uspijemo prenijeti barem dio naše dobre energije, to će biti pun pogodak", smatra Luka.



A kad smo kod svjetskih tema, možemo slobodno reći da je on svjetski putnik. Na profilu na Instagramu s obožavateljima često dijeli fotografije sa svojih putovanja, no koje bi izdvojio kao najdraže i zašto?



"Uvijek izdvojim Vijetnam jer me ta zemlja oduševila na više razina. Prvo od ponude hrane i novih okusa, njihova jela i način pripreme predstavljaju vrhunsku i možda najbolju gastronomiju na svijetu, među kojima je meni najbolji Pho-om. Ljudi su iznimno ljubazni, susretljivi, stalno imaju taj neki nježan osmijeh na licu, svi su u nekom stalnom pokretu, dobijaš dojam da svi nešto stalno rade, kao neka mala vojska mrava. Nikako ne smijem izostaviti i ljepotu i zvuk prirode, ekspresne boje okoliša koje ostavljaju bez daha. Uspio sam vidjeti južni dio zemlje, a želja mi je ponovo se vratiti obići i sjever za kojeg kažu da je još ljepši", otkrio nam je Luka.



Moramo se malo dotaknuti i njegovih koncerata, na kojima ga možemo vidjeti u maštovitim i kreativnim modnim izdanjima, pa nas je zanimalo gdje crpi modnu inspiraciju.



"Crpim inspiraciju najviše iz ulične mode, ima dodira i s nekih subkulturama, a onda sve prilagodim sebi i svom nekom ukusu. Volim šarati, nemam svoj stil, volim se igrati i otkrivati novo, samo je važno da mi nije dosadno. Isto kao i u glazbi, važno mi je da uvijek imam neki novi izazov ispred sebe, da se okušam u nečem novom, jer šteta, pored cijelog svemira mogućnosti hodati, plesati, pjevati samo po jedno te istoj liniji", poručio je Luka.

Dodatnu pažnju njegovih obožavateljica i obožavatelja privlače one ljetne fotografije, na kojima se vide njegovi isklesani mišići, tetovaže i izazivaju divljenje. Koliko mu je važno dobro izgledati i laskaju li mu takvi komentari?



"Važno mi je biti zdrav. Brinem o sebi, pazim što jedem, puno se krećem, treniram, smijem se pa pretpostavljam da se na kraju to i vidi da sam zadovoljan svojim trenutnim životom. Kad sam bio mlađi nisam toliko pridavao važnost kvaliteti i stabilnosti, tjera te energija koja je vrlo hektična i tjera te naprijed kao da ne postoji sutra. Ovaj period zrelosti mi više odgovara, svjesniji sam više sebe i svega oko sebe, znam koji su mi prioriteti i kojim vrijednostima težim", pojasnio je.



Da možete izdvojiti jedan najljepši trenutak u karijeri, koji bi to bio, a koji bi najradije zaboravio?



"Ovo je zaista nezahvalno pitanje jer je bilo toliko lijepih trenutaka da je teško izdvojiti jedan. Imam privilegiju da se bavim onime što volim, a to je glazba. Možda susret s pokojnim Zdenkom Runjićem kao i moj debitantski nastup davne 2001. na Melodijama hrvatskog Jadrana spadaju među one važnije. Svako putovanje na koncert i susret s publikom je poseban doživljaj, ostaju neke uspomene, stječu se nova poznanstva. Među zadnjim nezaboravnim trenucima sigurno je moj koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture. Svako snimanje nove pjesme me čini jako sretnim, a kako sam se ponovo upustio i u autorsko pisanje pjesama, jako sam uzbuđen s onim što će mi donijeti novi album. Zaboravio ne bih ništa, sve bi ostavio i ponovio kako je do sada bilo", priznao je Luka.

A da nije pjevač, čime bi se volio baviti?



"Ništa me drugo toliko ne veseli. Glazba je moja ljubav, moja sigurna kuća, moj svijet u kojem se osjećam najsigurnijim gdje dišem punim plućima", zaključio je.

Već nekoliko godina Luka ljeti uspješno vodi svoj restoran na predivnom Visu. Kako bi sam sebe opisao kao šefa i kako se odlučio na takav poslovni potez?



"Kakav sam šef to bi trebalo pitati neke druge, ali nisam od onih koji viču, volim da je svako odgovoran za svoj dio, tražim profesionalnost, a probleme nastojim rješavati razgovorom. Kad se sjetim samih početaka gdje nismo znali ništa o ugostiteljstvu, veseli me vidjeti danas kako Fabrika posluje, držimo neki nivo, trudimo se dati maksimum i pružiti svakome gostu kvalitetnu uslugu. Otok Vis, konkretno Komiža pravi su primjer raja na zemlji, gdje i nakon deset godina još uvijek otkrivam skrivene ljepote tog kraja, volim taj vibe da je sve 'pomaaalo', udomaćio sam se i sigurno se vidim i u poznijim godinama na tom otoku", otkrio nam je Luka.

Gdje se vidi za deset godina?



"Ne idem tako daleko, uživam u svakom danu i pruženoj prilici, glazba će uvijek biti tu", zaključio je.



I za kraj, što bi poručio gledateljima novog showa "Tko to tamo pjeva?"



"Očekujte neočekivano. Garantiram zabavu kakvu još niste vidjeli do sada", najavio je Luka.

Luka nam je najavio i svoj novi singl 'Volim te ka' manistru na pome' koji službeno izlazi 5. travnja na svim digitalnim streaming servisima, a taj dan će biti i premijera pratećeg video broja koji je snimljen ovih dana. Zanimljivost uz novu pjesmu je da ju autorski potpisuje sam Luka, i glazbu i tekst, što je u njegovoj dosadašnjoj karijeri četvrta autorska stvar, a prva koja će biti službeni singl. Ovom pjesmom otvara se i priča Lukinog novog sedmog po redu studijskog albuma koji bi trebao izaći iduće godine kada je u planu i njegova koncertna pormocija u Zagrebu.

