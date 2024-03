Gianna Apostolski nakon 15 godina spremna je opet prikovati Hrvatsku uz male ekrane: "Nekako sam uvijek bila ispred vremena!"

Gianna Apostolski jedna je od panelista novog hit showa Nove TV "Tko to tamo pjeva?" koji počinje s emitiranjem 15. ožujka.

Na Novoj TV 15. ožujka počinje novi show "Tko to tamo pjeva?", koji je već osvojio gledatelje diljem svijeta zbog svog jedinstvenog koncepta. Ova emisija stavlja 9 tajnih glasova pred panel poznatih osoba i natjecatelja čiji je zadatak otkriti tko među njima ima stvarni pjevački talent, a tko je samo dobar glumac. Svaka epizoda je puna izazova, smijeha i neočekivanih obrata, a obećava nezaboravne trenutke za gledatelje svih dobnih skupina.

Kao jednu od stručnih panelista u showu gledat ćemo i Giannu Apostolski, uspješnu poduzetnicu s uvjerljivom karizmom i iskustvom u showbizzu.

"Kao prvo htjela bih se zahvaliti Novoj TV i cijeloj ekipi iz produkcije na povjerenju. Jako sam sretna i uzbuđena što sam dio ovog genijalnog showa, koji će prikovati cijelu Hrvatsku uz male ekrane. Ovo je baš format TV emisije za mene. Ja sam žena od naroda i drago mi je da su i natjecatelji ljudi iz naroda. Dat ću sve od sebe da ih navedem na pravi trag i da odnesu što više novca kući", najavila je Gianna.

Ovakav show još nismo imali priliku gledati u Hrvatskoj, no Gianna je već otprije upoznata s ovim formatom.

"Gledala sam američki format ovog showa 'I can see your voice' i oduševila sam se", kaže.

A što mogu očekivati gledatelji?

"Gledatelji mogu očekivati vrhunsku zabavu za cijelu obitelj, neka se opuste i dobro nasmiju. Bit će smjeha, plesa, suza i dobre zezancije. Danas je ljudima potrebno da se onako iskreno nasmiju od srca. Ja ću u showu biti ono što jesam, vesela, nasmijana, duhovita, energična i lijepa (tako kažu). Misli pozitivno, živi pozitivno, smjeh liječi sve", ističe Gianna.

Uz nju stručni panel čine još Alka Vuica, Luka Nižetić i Goran Vinčić, a Gianna je jako zadovoljna svojim kolegama.

"Kad sam saznala tko će mi biti kolege u showu, nisam mogla vjerovati, Luku i Alku znam već 25 godina i privatno se družimo, tako da sam presretna i znam koja će to bit zezancija. Vinču sam upoznala sad i već smo kao stari drugari. Uglavnom ekipa smo za 100! Takva energija i smijeh na snimanju bude da evo mene sad hvata smjeh kad se samo toga sjetim. Obožavam svoje kolege!" zadovoljno poručuje.

Gianne dugo nije bilo na malim ekranima, pa smo je upitali koji je razlog tome i kako ste se odlučili za povratak.

"Istina, dugo nisam bila u nekoj TV emisiji kao njezin član, ali evo sad sam se vratila u velikom stilu", govori nam Gianna kroz smijeh. "Bila sam nekako više iza kamere, organizacija evenata, a i vodim svoja dva biznisa pa nekako i ne osjećaš potrebu da budem još i na TV-u. Sad sam opet tu i baš, ali baš se dobro osjećam", ističe.

"Drago mi je da će me kroz ovaj show upoznati i neke druge generacije, ipak je prošlo 15 godina od Red Carpeta", dodaje Gianna koja s Novom TV ima dugu povijest.

Naime, Giannu smo gledali u nekoć popularno showbizz emisiji Red Carpet, u kojoj je kao voditeljica nezaboravnih Golih vijesti prikovala cijelu Hrvatsku uz male ekrane. Evo kako ona pamti to iskustvo i bi li nešto primijenila da možete.



"Da, hrabro od mene prije toliko godina. Sad je to sve normalno, svi šetaju goli i nikom ništa, što si luđi to bolje prođeš i zarađuješ. Ja sam u krivo vrijeme to napravila", smije se Gianna. "Nekako sam uvijek bila ispred vremena, pa se valjda i to dogodilo zbog toga. Meni je to bila samo igra. Prošlost zaboravi, budućnost još nije, zato živite sadašnjost jer sve što napravimo sad, imat ćemo u budućnosti. Ovo govorim jer ne bih ništa mijenjala iz razloga što sam ovo danas, a to je najbolja verzija sebe. Ja znam vrlo dobro kojeg je okusa uspjeh, a glavu mogu sagnuti jedino da se divim svojim novim cipelama", ponosno dodaje.

Danas Gianna vodi svoja dva biznisa, a objasnila nam je i čime se točno bavi.

"Jedan je concierge servis za VIP klijente. Moja agencija Split VIP agency ugošćuje velike biznismene, bile javne ili privatne osobe, svaki od njih ima svoje želje i prohtjeve, a ja sam tu da im to omogućim i da pamte taj sretan boravak u Lijepoj našoj, bilo da im treba jahta, privatni avion, villa, helikopter, butler, dadilja, privatni cheff, 10 kila ribe, rezervacija stola u clubu i restoranu ili vez u nekoj marini. Uz to radim dosta za velike korporacije vezano za organizaciju evenata, tu sam tata mata, to baš volim - djevica, organizator od rođenja. Znači, kojom brzinom ja razmišljam i donosim rješenja i ideje ne znam kako mi to uopće uspijeva i od kud izlazi inspiracija. To se zove talent jel da?" pita sa smiješkom.

"Napravila sam prije 8 godina MGF Awards gdje sam okupila cijelu regiju iz modnog i lifestyle života. Ove godine ćemo pauzirati, radimo neke preinake ali se iduće godine vraćamo u velikom stilu. I naravno da ja ne mogu mirovat pa sam nedavno otvorila s partnericom Anamarijom Buntić Tabak odred za čistoću u Splitu, zovemo se Clean Club i mogu vam reći da je to najbolji club u gradu Splitu. Na prvom mjestu kvaliteta i profesionalnost, a i ova industrija je najbrže rastuća industrija do 2050 godine", ispričala nam je, a otkrila nam je i jednu ekskluzivu.

"Radim na svojoj liniji proizvoda za čišćenje, ali o tome ćemo kad dođe vrijeme", najavila je Gianna.

Zbog posla kojim se bavi, o noj je pisao i ugledni časopis Forbes, koj ju je uvrstio na svoju listu vodećih ženskih poduzetnica na koje treba obratiti pažnju.

"Stvarno je velika čast kad te uvrste među takvim ženama i to još takav svjetski časopis. Inače, surađujem s dvije PR agencije iz Amerike i već se dosta pisalo o meni, o mom radu i mojoj agenciji, tako da očekujte još puno toga na svjetskoj razini", pohvalila nam se Gianna.

Prošla godina za nju nije završila nimalo lako jer je ostala bez majke, a evo kako se nosi s tim teškim gubitkom.

"Gubitak majke me jako pogodio. Ti dani su za mene bili jako emocionalno teški i iznenadni. Teško je kad znaš da gubiš nekog tko te rodio, ne smiješ pokazat tugu zbog nje, možeš planinu pomaknuti, ali nemaš više vremena... Crpiš snagu da ne znaš ni sam od kud, još si u šoku i pitaš se kako, zašto? Čovjek nikad nije spreman. Izgubit majku je nešto najteže što sam doživjela. Ona je moj anđeo i trenutno slaže moje karte. Hvala ti majko ide ti izvrsno", poručila je Gianna.

Prisjetila se i svojeg oca Đorđa Apostolskog, koji je bio glazbenik.

"Tatu sam izgubila 2016., potpuni šok, čovjek je zdrav išao spavat i ujutro se više nije probudio. Bila sam jako vezana za tatu. Bio je veseljak, boem u duši, sve za društvo, uvijek pjesma i veselje. Otišao je prerano, kao i moja majka. Nije bilo vrijeme, nije još. Bavio se glazbom cijeli svoj život. Izdao je toliko ploča za Jugoton, osvajao puste festivale. Kad bi zapjevao 'O sole mio' stakla bi pucala. Moj dobri tata. Pjeva on sad u nekom drugom bendu, u to sam sigurna", kaže.

A je li zbog oca ikad i sama razmišljala o glazbenoj karijeri?

"Ja sam snimila par pjesama, ali sam onda shvatila da to nije nešto što mene ispunjava kao posao. Volim ovako zapjevati i imam dobar glas, ali nisam se vidjela u tome, da mi to bude ono primarno čime bih se bavila", priznaje.

Gianna nam je otkrila i istinu o svojem zaručniku, o kojem se zbog nje puno pisalo zadnjih godina.

"Da riješimo tu misteriju o mom zaručniku. Istina je ta da ja uopće nisam zaručena hahaah. Baš sam se razmišljala da ovako kažem kako sam se i udala, pa da završimo priču hahaaha. Nisam zaručena, nisam udata, ali kao da jesam, već 11 godina sam u vezi sa svojim dečkom Dujom. On je ljubav mog života, moje sunce, moje nebo, moj početak i moj kraj", ističe Gianna.

Ispričala nam je i kako je počela njezina i Dujina ljubavna priča.

"Upoznali smo se ispred jednog dućana na Hvaru prije 11 godina jer ja nisam znala put do apartmana i tako smo prvo postali prijatelji i onda se dogodila ljubav koja i dan danas traje. Zajedno radimo, putujemo, izlazimo, jednostavno mi smo jing i jang. Svima vama želim jednu takvu ljubav, punu razumijevanja i poštovanja, punu radosti i veselja, zdravlja i mira", naglasila je.

Na kraju je uputila i poruku našim čitateljima.



U zdravlju mi i vi budite, ne dajte da vam neko poremeti mir i ne zaboravite staviti podsjetnik za 15.3 u 20:15 Nova TV - Tko to tamo pjeva? Pjevat ćete i vi s nama, vesel čovjek, zdrav život!", poručila je Gianna.

