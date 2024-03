Alka Vuica uoči velikog TV projekta raspričala se o najvećoj ljubavi i jedinom čovjeku koji ne priča s njom: ''To je njegov grijeh, ne moj...''

Alka Vuica bit će penalist u showu "Tko to tamo pjeva?", koji će se uskoro prikazivati na malim ekranima, a u intervjuu nam je priznala što očekuje od showa te se otvorila o svojoj karijeri i ljubavnom životu.

"Hajde da ludujemo", "Moj mali je opasan", "Don Juan i smokvica", samo su neki od hitova koje je napisala naša pjevačica Alka Vuica, a za neke od pjesama Mladena Grdovića i Josipe Lisac također je ona zaslužna.

U novom intervjuu, između ostalog, otkrila je da inspiraciju za brojne hitove koje je napisala uvijek crpi iz svog života, ali priznaje i koju bi svoju pjesmu pjevala do kraja života.

"Uvijek je to pjesma "Laži me", pjesma koja mi je kupila život, najvažnija pjesma u svemu što mi se ikad dogodilo", govori Alka.

A ima li nešto što bi promijenila u svojoj karijeri?

"Naravno da ima, mnoge bi stvari promijenila. Recimo, nikad ne bih dopustila nekim ljudima da mi se potpišu kao koautori pjesme zato što su bili autori glazbe i dodali jedan stih... Isto tako, nikada više ne bih dopustila da kad ja promijenim melodiju zbog boljeg teksta i boljeg vajba, da me autor glazbe ne potpiše! A puno sam puta spasila loše melodije svojim tekstovima i idejama koje su utjecale na melodije koje su mi bile zadane. Da ne pričam o tome da sam trebala puno ranije početi pjevati i biti sama svoj glas", otkrila nam je pjevačica.

Alku ćemo moći gledati i u showu "Tko to tamo pjeva?" koji će se uskoro prikazivati na malim ekranima. Pitali smo je što očekuje od spomenute emisije i kako misli da će se snaći u ulozi penalista?

"Show "Tko to tamo pjeva?" je fantastičan! Doista to mislim. Genijalno je što stvarno uz svo svoje iskustvo moram upotrijebiti i intuiciju da bih mogla procijeniti je li netko dobar pjevač ili loš. Taj show je zapravo napravljen na procjenjivanju ljudi i baš zato je genijalan! Koliko god je zabavan, on je i poučan! Stavila bih ga u obaveznu "lektiru" za svu djecu i za sve mame. Osim što možete zaraditi novce na svom prosuđivanju i dobro se zabaviti, možete i puno naučiti. Ne volim gubiti vrijeme jer ga smatram neprocjenjivim i baš zato mislim da je ovo show koji vas zabavlja i obrazuje. To nije show koji stvara lažne zvijezde koje kad pobjede ne znaju što će… A opet, ako se želite promovirati i pokazati što znate, možete… Ma, oduševljena sam!!!!", priznaje Alka.

Iza sebe ima više od 40 godina uspješne karijere. Što je to što bi savjetovala mladim ljudima koji žele krenuti njezinim stopama, a da je ono u čemu je putem možda griješila?

"Uvijek budite svoji i kad vas nitko ne razumije! Najvažnije je imati karizmu. Ja to zovem Krizma. Kad vas Sv. Duh Paraklit pospe svojom energijom. Apsolutno se ne prepuštajte nego pratite ono dobro što vas vodi...", priznala je.

Uopće nije sporno da je veliki kreativac, a po svemu sudeći je i svestrana osoba. Odakle je došla ideja za predsjedničku kandidaturu? Ide li kreativnost i politika jedno s drugim?

"Stvarno sam istinski vjerovala da Hrvatska može krenuti u ekološkom i drugom smjeru. Imala sam ideju da ne budemo "smeće" Europe, nego jedna od najbogatijih država za 50 godina. Bili smo zahvaljujući socijalizmu u kojem smo prije rata živjeli, još uvijek čisti i ne kontaminirani ovim luđaštvom i konzumerizmom... Bili smo mlada i lijepa državica, spremna na bolji život... Koja je da se proglasila ekološkom državom, mogla biti najbogatija država u Europi za 50 godina. Naravno, nismo znali da smo bolji život već imali i da ga samo treba sačuvati i razraditi. Imala sam ideale, sad ih više nemam!!! Gledam kako da preživim, kao i ostatak svijeta... Iza mene je stajala stranka "Zelenih" i ja sam duboko vjerovala da mogu promijeniti svijest naših građana, da nikad nećemo prodati INU jer je vlasnica 8 izvora vode i da narod koji se borio za krš i stine, neće prodati svoju vodu i zagaditi svoje šume tuđim smećem... Nisam bila u pravu! Ljudi zaslužuju sve što se događa! Nisu prepoznali ni Krista iako se u njega kunu... Ljudi su sve zaslužili što im se događa! Naravno, ja kao umjetnik i emotivna osoba, patim i suosjećam, ali se gnušam... Nemam dovoljno vremena da se bavim spasenjem ove države ili svijeta... Bavim se spasenjem sebe i svoje duše", rekla je Alka.

Jednom prilikom je otkrila da su joj svi frajeri s kojima je bila slomili srce. Kako sebe opisuje u ljubavi?

"Ja sam odana. Ne odustajem. Pripadam", rekla je Alka kratko i jasno te otkrila prilaze li joj muškarci.

"Muškarci uvijek prilaze. Ne razumijem ovo pitanje, ha,ha,ha... Pa nisam baš tak ružna", našalila se Alka.



Imata li svoju najveću ljubav ili je sve ljubavi voljela istom jačinom, ali na drugačiji način?

"Moja najveća ljubav je moj sin. Majčinska ljubav je mjerljiva jedino sa Božjom ljubavi prema nama. Ko ne kuži, glup je!", zaključila je.

A postoji li netko na estradi s kime nije u dobrim odnosima?

"Ne postoji! Sa svima sam u dobrim odnosima i ljubim i volim sve ljude koje sam susrela na ovom putu... I one koji su mi dužni i one kojima sam ja dužna... Bog ih blagoslovio. Postoji samo jedan čovjek koji ne priča sa mnom, ali to je njegov grijeh, a ne moj... Ja uvijek i zauvijek volim one ljude koje sam voljela. Energija ljubavi je neuništiva", objasnila je Alka Vuica.

