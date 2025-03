Razgovarali smo s novom natjecateljicom Survivora: ''Znam da bi tata bio ponosan na mene!''

Iva Grgurić nedavno je ušla u Survivor, a s njom smo razgovarali prije nego što je postala dio ove velike avanture.

Velikoj avanturi u Survivoru nedavno su se pridružili i novi kandidati koje su gledatelji imali prilike bolje upoznati posljednji tjedan. Jedna od njih je i Iva Grgurić, s kojom smo imali priliku razgovarati prije ulaska u show. Za Showbuzz je otkrila zašto se prijavila, tko joj je najveća podrška, progovorila o putovanju u Portugal...

Iva Grgurić - 5 Foto: Nova TV

Kako je pala odluka da se prijavi u ovaj veliki izazov zvan Survivor?

''Želja je postojala i prije, ali mogućnosti su bile drugačije u to vrijeme. Fakultet je ipak bio prioritet. S obzirom na to da vjerujem da se sve u životu posloži u pravom trenutku, tako se dogodio i Survivor u najboljem mogućem trenutku za mene. Shvatila sam da ću diplomirati za nekoliko mjeseci i pitala se: „Zar je to to?!“ Ne može to biti to, trebam novu avanturu. Nisam tipična osoba, vrlo sam znatiželjna i uvijek imam neke fiks ideje i ovo je jedna od tih ideja. Kao dijete sam dosta vremena provodila u prirodi i znala sam da je ovo prava stvar za mene.''

Je li pratila prošle sezone? Poznaje li možda nekog kandidata kojega smo ranije imali priliku gledati u našem showu?

''Pratila sam koliko sam stizala. Noćna sam ptica, pa sam uz učenje puštala u pozadini Survivor. Poznata su mi imena Martina Fudurić koja je iz mog kraja i naravno Denis Sviličić koji je Karlovčan kao i ja. No, ne poznajem ih osobno.''

Iva Grgurić - 4 Foto: Nova TV

Od koga i čega će joj najteže pasti rastanak?

''⁠Najviše će mi nedostajati mama i brat, od kad mi je tata preminuo pred gotovo tri godine, razvili smo posebnu povezanost. Isto tako uz njih falit će mi ispijanje kavi sa svojim prijateljima. Bez ostalog ću već nekako preživjeti.''

Iva Grgurić Foto: Nova TV

Kakve su bile reakcije njezini bližnjih kada im je rekla da ide u Survivor? A tko joj je najveća podrška?

''⁠Nisu se baš šokirali, navikli su na moje ekshibicije, ali bili su u pozitivnom šoku. Svi su se našalili da ne razumiju odakle želja da se uz diplomu u najavi odlučim malo valjati po blatu. Svi su bili velika podrška, a najviše znam da bi se moj tata ponosio i navijao jer je uvijek volio gledati Survivor.''

Što je njezina najveća prednost nad ostalim kandidatima?

''Najveća prednost nad ostalima je moja mogućnost da se vrlo lako isključim i odvojim od drame i negative. Vrlo sam jaka u glavi, snalažljiva i imam mirnu ruku tako da balans je moj najjači adut.''

Iva Grgurić - 3 Foto: Nova TV

Otkrila nam je i naljuti li se lako te što ju može izbaciti iz takta.

''⁠Ovisi tko je u pitanju. Ljudi koji me dobro poznaju znaju gdje me trebaju piknuti u živac, ali s godinama se učim postati imuna na to. Najviše me izbaci iz takta kad netko ne želi saslušati i drugu stranu nego isključivo misli da je u pravu.''

A kako bi sebe opisala u nekoliko rečenica?

''⁠Iznimno sam uporna osoba, kad si nešto zacrtam težim k tome. Uvijek sam nekako svjetla točka svog društva, vrlo sam pozitivna i zabavna. Volim se uvijek “baciti u vatru” gdje god je moguće da vidim kako ću se snaći. Poštena sam, radišna i dobar sam prijatelj, uvijek se može osloniti na mene. Dosta sam neodlučna oko banalnih stvari, moram uvijek sve dobro promisliti i volim si komplicirati život tamo gdje ne treba.''

Iva Grgurić - 8 Foto: Nova TV

Iva se može pohvaliti i kako je bila na razmjeni studenata u Portugalu.

''Oduvijek me privlačila ideja života na što više lokacija i to je bio prvi doticaj sa životom u inozemstvu. Nova kultura, novi ljudi, novi jezik, novo apsolutno sve. Studij na Tecnico Lisboa je bio dosta izazovan za mene, nastava se odvijala na engleskom jeziku i imali smo puno za učiti. Usprkos tome razina samostalnosti kojoj svaka mlada osoba teži je neopisiva. Puno sam proputovala i upoznala ljudi koje smatram prijateljima za život. U sunčanom Portugalu sam shvatila koliko volim Sunce. Ljudi su dosta pozitivni i pristupačni i to sigurno zbog lijepog vremena, ne možeš biti loše kad usred zime šetaš u kratkim rukavima. Promijenili su mi se neki pogledi na svijet i shvatila sam da moram biti više prisutna u trenutku, a ne biti mislima negdje drugdje.''

Studirala je strojarstva i brodogradnje, radila u ugostiteljstvu, obožava sport, kako je uspjela povezati sve to zajedno?

''⁠To proizlazi iz moje velike znatiželje prema svemu. Uvijek sam spajala nespojivo jer smatram da je sve moguće, ograničenja su samo u našoj glavi i možemo i više nego što mislimo. Sve su to iskustva koja su potrebna da se izgradimo kao osobe.''

Iva Grgurić - 7 Foto: Nova TV

Otkrila nam je i je li joj ponekad bilo teško uskladiti obaveze na fakultetu i privatne obaveze.

''⁠Red, rad i disciplina su recept za uspjeh. Oduvijek tvrdim da je organizacija najvažnija stvar. Sve se uvijek može kad se hoće, ostalo su sve izgovori. Imam tu neku potrebu da mi se stvari događaju i uvijek osmislim plan kako da sve izvedem.''

Na našoj sceni postoji još jedna Iva Grgurić, a je li ikada bilo situacija kada su ih zamijenili?

''Nismo baš slične fizički, ali događalo se situacija kad nešto rezerviram na svoje prezime u restoranu ili nekom noćnom izlasku da mi konobari kažu da su mislili da će doći ta druga Iva, ali bilo kako bilo, barem bi me dočekao neki dobar stol na rezervaciji haha. Zanimljivo mi je da postoji još jedna osoba koja se zove i preziva kao ja i isto je bila dio nekog showa koji se prati na našoj sceni. Eto sad još jedne Ive u nekom drugom showu da napravim totalnu pomutnju i zbunim sve.''

Iva Grgurić - 1 Foto: Nova TV

Prije ulaska je poslala i poruku svim gledateljima ispred malih ekrana.

''Nadam se da ćete vidjeti tu moju zabavnu stranu jer na kraju dana osmijeh i veselje je jedino što je bitno. Želim svima da uživaju u zgodama i nezgodama koju nosi nova sezona.''

