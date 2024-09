Doček naše reprezentacije u Zagrebu najizazovniji je trenutak u karijeri Frane Ridjana: ''Policija me dočekala, to je bilo nešto nadrealno!''

Prva epizoda nove sezone najgledanijeg talent showa s nestrpljenjem se očekuje u nedjelju, 29. rujna u 20.15. Dio cijele ove priče je i voditelj Frano Ridjan, porazgovarali smo s njim uoči novog poglavlja.

Nova sezona Supertalenta počinje u nedjelju, a prva audicijska epizoda donosi deset zabavnih točaka koje ne smijete propustiti, a pored kolege Igora Mešina, kandidate najavljuje i Frano Ridjan koji se veseli novom početku.

Uvijek ga vidimo nasmijanog, vedrog i veselog, a kakav je Frano kad se ugase kamere ili još bolje – kakav je Frano kada je ljut?

''Auuuuuu. Priča kaže da sam se jednom naljutio i uplašio sam sebe pa sam odustao od "ljutoće". Nema nikakve koristi, a izgleda kao kombinacija glavnog lika iz horor filmova i hibrida između Segala i Van Dama. Kao što je razvidno iz ove rečenice, ne izgleda dobro'', priznaje.

Postoji li neki trenutak iz njegovih početaka koji je bio presudan za njegovu karijeru?

''To bi svakako bilo vođenje ''Kola sreće'' na satu razredne zajednice. Dobio sam radni zadatak biti voditelj i ozbiljno sam ga shvatio. Čak sam i leptir mašnu imao kao Oliver Mlakar. Ostalo je bila povijest. Školske priredbe, vođenje folklornih koncerata na više jezika, radio Trogir u gimnaziji'', prisjetio se te nam otkrio kako se priprema za emisije u kojima mora reagirati na nepredvidive situacije, ali i postoji postoji li neka anegdota koja mu je posebno ostala u sjećanju?

''Nema pripreme. Samo prirodna reakcija. Ili znaš ili ne znaš. Moj je stav ako se previše priprema i radi probe, nikad rezultat neće biti niti isti niti dobar. Zato ja volim live jer je to kontrolirano-nekontrolirani kaos. Od anegdota uvijek ističem gostovanje kineskog Tao majstora u emisiji uživo iz koje je prevoditeljica pobjegla, a mi ostali s gospodinom koji ne zna nijedan drugi jezik. Pritom sam ja izgovorio feng shui, a on ponovio feng shui, dignuo se i počeo izvoditi pokrete. Mi smo se toliko smijali izgubljenosti u prijevodu da smo na kraju jedva nastavili emisiju'', prisjetio se Frano.

Koji je najizazovniji trenutak koji je doživio kao voditelj i kako se snašao u toj situaciji?

''Vjerojatno doček reprezentacije na Trgu. To je bilo nešto nadrealno. Znam da sam slijetao sat i pol prije reprezentacije iz Moskve. Policija me dočekala u zračnoj luci i odvela, točnije pokušala odvesti na Trg. Uspjeli smo u 13h doći tek malo dalje od Frankopanske. Probijao sam se dalje pješke, u 13 i 10 mislim da sam stao na pozornicu i sišao debelo iza ponoći. Ljudi su se rušili u nesvijest, nijedan izvođač se nije mogao probiti do nas, nije bilo osnovnih sanitarnih uvjeta, nismo imali ništa pripremljeno nego smo između zvanja hitne da pomogne ljudima koji su kolabirali, pozivali na pjesmu. Kao što rekoh, nadrealno'', prisjetio se Frano Ridjan.

A sad se sprema za novu sezonu Supertalenta, što mu je taj projekt donio?

''Višak kilograma i upalu mišića od smijanja. Ovo prvo jer Fabijan Pavao Medvešek može jaaaako puno jesti, Igor, Davor i ja smo to pokušali pratiti, ali nismo imali šanse. Upalu mišića imam svaki put kad krenu audicije jer osim što se stalno mi međusobno častimo, kandidati koji dolaze zaslužuju nagrade za to koliko su nas u stanju zabaviti'', otkrio je Frano.

Postoji li neki talent koji je otkrio kroz emisiju, a koji ga je potaknuo da razvijeneki novi interes ili vještinu?

''Kasno je za talente u ovim godinama. Ako do sada nije iskrsnuo neki iz takve domene, ne znam kad će. Možda treba još pričekati jer znate kako kažu: što bliže zora to bolji gosti. Možda mi oni otkriju što bi bio talent. Ekipa iz žirija smatra da je to moje slaganje rima za njihove najave, ali ne bih mislio da s time mogu uspjeti na Supertalentu'', našalio se.

Kad osjeti kreativnu blokadu, kako je prevladava?

''Hvala Bogu nisam je imao, stalno sam u mlincu pa je mode kreativnog preživljavanja uvijek upaljen. Ne bih ni volio doći u takvu blokadu. Čime ću onda režije plaćati'', pita se, a evo što mu je najvažnije u komunikaciji s publikom i kako gradi tu vezu i održava autentičnost.

''Da me ne stavljaju u okvir, često kad me vide kako vodim uživo ostanu iznenađeni s više dimenzija od one televizijske. Veza se na svakom eventu stvara. Ja osobno počinjem od zadnjih redova jer do njih mnogi ne dopru. Kad pridobiješ zadnje redove, ostali jednostavno prihvate igru. Onda tek dolazi autentičnost koja podrazumijeva da ću ja izgovoriti ono što oni misle, a ne usude se'', kaže.

Što smatra da je ključ uspjeha njegovog braka, s obzirom na izazove koje donosi javni život?

''To što nemam javnog života. Mi živimo normalan život kao i svaka druga obitelj. Izlazim nešto rjeđe nego li bi se očekivalo, ali to je zato što sam poslovno često odsutan pa slobodno vrijeme nadoknađujem s onima kojima najviše nedostajem'', podijelio je s nama te nam otkrio što najviše cijeni kod svoje supruge u svakodnevnom životu te postoji li nešto što je uvijek iznova impresionira kod nje.

''Što je toliko sistematična i organizirana da nabija komplekse, a pritom radi ozbiljan posao, od jutra do mraka. Impresionira me to što svaki put nađe objašnjenje za moja suluda pitanja i dvojbe, čak i trojbe'', priznao je.

A jesu li njegova djeca naslijedila neku njegovu kreativnu stranu?

''Apsolutno! Blagoglagoljivo se izvuku iz svih kućnih obaveza, na dnevnoj bazi'', našalio se.

