U supruga se zaljubila na brodu na kojem je radila i zbog njega se preselila u Rijeku, a zbog jedne je činjenice mislila da neće moći živjeti tako

Ana Vukman u Supertalentu je pokazala umijeće plesa na svili, a nakon nastupa u polufinalnoj emsiiji žiri joj je poručio da je vrijedna finala, u kojem ćemo je i gledati.

Ana Vukman plesačica je na svili čiji ćemo nastup gledati u velikom finalu showa Supertalent, u koji je dospjela zahvaljujući članovima žirija, a nakon što su se slegli dojmovi iz polufinala, za DNEVNIK.hr otkrila je da se tome zapravo nije nadala.

"Nisam očekivala prolazak u finale, ali postojala je želja jer sam dosta radila na svojoj koreografiji kako bih dostigla najveći uspjeh. Isti je osjećaj kao i prije, ali je prisutna jača motivacija i trema za novo stvaranje koreografije", priznala je Ana.

Ana iza sebe ima zavidno plesačko iskustvo, a otkrila nam je što je najviše inspirira za nastupe.



"Nakon gimnastike i baletne škole u Melbourneu prošla sam audiciju na Fakultetu modernog baleta i koreografije, a tamo smo imali predmet Moderni cirkus, koji me je inspirirao i motivirao za daljnje učenje i stvaranje. Ova umjetnost ili sport sada su dio mene i mojeg svakodnevnog života", rekla nam je Ana.

No sve to zahtijeva velika odricanja i puno vježbi, točnije svakodnevne treninge, koji traju i po nekoliko sati.



"Odricanja su zaista velika i treniram dnevno dva-tri sata i više. Počinjem dan s kardiotreningom i trčanjem šest do devet kilometara, vježbama snage i izdržljivosti i na kraju ide istezanje ili joga. Uz to, tu je trening na svili ili drugim disciplinama kako bih stalno stvarala nove ideje i koreografije. Veliku ulogu u svemu ima ishrana jer se moram truditi da ishrana bude bazirana na proteinima i vlaknima kako bi mi lakše išao trening", pojasnila je Ana.

Velika podrška u svemu joj je i suprug, zbog kojeg se preselila u Rijeku, u kojoj danas živi.



"Bio je presretan i davao mi je stalno podršku i obavezno će doći podržati me u finalnoj emisiji", otkrila je Ana.

A čime se bavi kada ne pleše i ne trenira?



"Najviše volim slušati glazbu i istraživati nove ideje kako bih napisala drugu knjigu. Volim i pisati kratke scenarije", kaže Ana, a otkrila je kakvi su joj planovi za budućnost.

"Voljela bih otvoriti mali institut s visinom kako bih mogla organizirati cirkuske radionice s različitim disciplinama i predstave", njezina je velika želja.

Ana je inače bila članica australske gimnastičarske reprezentacije, a prije nekoliko je godina počela raditi na kruzerima u sklopu glazbenih predstava i mjuzikala. Jednom prilikom tijekom boravka na kruzeru upoznala je svojeg sadašnjeg supruga, s kojim je kliknula i dogodila se ljubav. Zbog njega se doselila u Rijeku. On radi kao pomorac, a ona je mislila da nikada neće moći živjeti tako jer jako voli stalni kontakt i komunikaciju. Na kraju je sebi još jednom dokazala da se može prilagoditi i nezamislivom.

