Nakon skandaloznog razvoda živi na račun žene zbog koje je ostavio obitelj i svim silama pokušava izbaciti bivšu iz kuće

Ioan Gruffudd našao se u ozbiljnim problemima nakon brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Alice Evans.

Glumac kojeg poznajemo iz popularnog filma "102 dalmatinca", Ioan Gruffudd, na sudu vodi tešku bitku.

Naime, glumac je podnio zahtjev za prodaju kuće vrijedne dva milijuna dolara, u kojoj sada živi njegova bivša supruga Alice Evans, jer se boji da bi mogao ostati bez nje, a navodno više nema novca.

Ioan smatra kako njegova bivša supruga besplatno živi u luksuznoj kući otkako su se rastali u siječnju 2021. godine jer on izdvaja 6570 dolara mjesečno na troškove hipoteke, osiguranja i poreza na imovinu.

Iz tog razloga traži od suca da dopusti prodaju nekretnine prije nego što ode u ovrhu jer ni on ni bivša supruga nemaju dovoljno novca da pokriju troškove hipoteke, koji ukupno iznose 15.271 dolar, zatim troškove struje u iznosu od 4616 dolara i 11.793 dolara neplaćenih poreza.

"Alice i ja ne možemo si priuštiti da je zadržimo, no ona se ne slaže s tim da je prodamo", stoji u sudskim dokumentima do kojih je došao Daily Mail.

Gruffudd se već prije žalio na loš financijski status, rekavši da je u prošloj godini imao samo jedan glumački angažman te da je toliko siromašan da se oslanja na milostinju njegove sadašnje djevojke, Biance Wallace, zbog koje je i napustio Alice.

"Živim u iznajmljenom stanu sa svojom djevojkom, koji mjesečno plaćam 3400 dolara. Moja djevojka plaća većinu naših životnih troškova, kao i cijelu stanarinu, i to još od rujna, jer sam ja u nezavidnoj financijskoj situaciji", otkrio je Gruffudd.

"Objasnio sam Alice u kakvoj sam financijskoj situaciji i nekoliko puta sam je zamolio otkako smo se rastali, putem svojeg odvjetnika, da financijski pomogne i pristane na prodaju kuće... Ali Alice nije pristala na moje zahtjeve ili prijedloge nagodbe. Vjerujem da je sposobna kratkoročno pridonijeti u vezi troškova. Međutim, na temelju informacija koje imam, razumijem i vjerujem da si Alice ne može priuštiti dugoročno plaćanje troškova", dodao je.

Podsjetimo, 49-godišnja Alice vijest o razvodu objavila je putem društvenih mreža, a poruka koju je objavila na svojem Twitteru sve je pomalo zbunila.

"Tužna vijest. Moj voljeni suprug, moja srodna duša tijekom 20 godina, Ioan Gruffud objavio je da sljedećeg tjedna napušta obitelj. Naše kćeri i ja smo vrlo zbunjene i tužne. Nije nam rekao nikakav drugi razlog, samo taj da me više ne voli. Jako mi je žao", napisala je glumica tada pa naknadno obrisala objavu, ali prekasno jer se u kratkom roku proširila društvenim mrežama.

Ubrzo nakon toga Alice i Ioan odlučili su objaviti i zajednički status kako bi pokušali popraviti ili ublažiti nastalu štetu.

"Kao što pretpostavljate, ovo je vrlo težak period za našu obitelj, ali nastavit ćemo predano odgajati našu djecu. Hvala što poštujete našu privatnost", izjavili su tada.

No razočarana Alice ponovno je odlučila uzeti stvar u svoje ruke, pa je na Twitteru objavila novu poruku.

"Nisam ja obrisala objavu sa svojeg Twittera, to je on učinio. Sve dok me netko psihički muči i ušutkuje, onda ću i ja pustiti naše prljavo rublje u javnost", napisala je, na što su njezini pratitelji kritički reagirali i poručili joj kako društvene mreže nisu mjesto za rješavanje takvih problema.

Alice nije odustala, pa se ovih dana ponovno oglasila i otkrila kako ju je Ioan tri godine varao s mlađahnom djevojkom.

"Ispostavilo se da, nakon što mi je muž dvije godine govorio da sam loša osoba i previše dosadna, zbog čega nije htio imati odnose sa mnom, on je imao ljubavnicu. Tri godine povlačio se s njom meni i djeci iza leđa. Sretno, Bianca!" napisala je Alice.

