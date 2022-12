Šuput oduševila plesačica na svili: ''Ja ti kao žena mogu reći da tvoje tijelo u ovom kostimu izgleda vau!''

Ana Vukman u Supertalentu je pokazala umijeće plesa na svili, a nakon nastupa u polufinalnoj emsiiji žiri joj je poručio da je vrijedna finala.

Ana Vukman plesačica je na svili koja sebe smatra građankom svijeta jer je kao mala jedan dio života živjela u Australiji. Nekoliko puta selila se iz Srbije u Australiju i obrnuto, no nije joj uvijek bilo lako jer se nakon svake selidbe morala iznova dokazivati i izvlačiti najbolje iz sebe.

Davor je već nakon audicijske emisije izjavio da je njezina izvedba u top tri nastupa na svili svih sezona, a ona je sad potvrdila svoj talent.

Žiri je zaključio da je njezin nastup definitivno vrijedan finala, a Martini i Maji se jako svidio i kostim koji je Ana nosila.

''Ja ti kao žena mogu reći da tvoje tijelo u ovom kostimu izgleda top'', zaključila je Maja.

Ana je bila članica australske gimnastičarske reprezentacije, a prije nekoliko je godina počela raditi na kruzerima u sklopu glazbenih predstava i mjuzikala. Jednom prilikom tijekom boravka na kruzeru upoznala je svog sadašnjeg supruga s kojim je kliknula i dogodila se ljubav. Zbog njega je doselila u Rijeku. On radi kao pomorac, a ona je mislila da nikada neće moći živjeti tako jer jako voli stalni kontakt i komunikaciju. Na kraju je sebi još jednom dokazala da se može prilagoditi i nezamislivom.

''Smatram se svjetskom građankom. Mislim da se od svake zemlje može nešto naučiti. Bilo da je u pitanju tradicija, mentalitet i što više putujemo, više izgrađujemo sebe. Inače sam iz Srbije, ali sam živjela u Melbourneu u Australiji gdje sam radila i školovala se, pa me to tako dovelo u Rijeku. U Rijeku me dovela ljubav, upoznala sam svog supruga kad smo zajedno radili, on je časnik, ja sam radila u kazalištu, pa se desilo prijateljstvo i ljubav, i eto mene u Rijeci", ispričala je Ana.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Dužu kosu na Maji Šuput niste vidjeli: Prekrila je čak i haljinu zanimljivog kroja i jako upečatljive boje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pojavila se prekrivena samo prozirnom mrežom i bez jednog odjevnog predmeta, a sve se vidjelo i naprijed i s leđa