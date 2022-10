Ivo Štrkljević i Mia Kuleš za DNEVNIK.HR otkrili su kako se osjećaju nakon što su u showu "Supertalent" osvojili zlati gumb, a progovorili su i o nekim težim temama.

U petoj emisiji showa "Supertalent" pao je i posljednji zlatni gumb devete sezone.

Davor Bilman je izravan plasman u polufinale odlučio dodijeliti Ivi Štrkljeviću i Miji Kuleš koji su se predstavili zajedničkim plesom oko šipke.

Sada kada su im se dojmovi malo slegli, Ivo i Mija za DNEVNIK.HR otkrili su kakav je osjećaj dobiti zlatni gumb i jesu li se tome uopće nadali.

"Nismo se nadali uopće, htjeli smo se predstavit u najboljem svjetlu publici i žiriju. Ni u ludilu nismo očekivali zlatni gumb, a još ljepše je što je došao upravo od Bilmana, jer on je i sam dio plesnog svijeta, a takvo priznanje od osobe kao što je on nam puno znači", kažu.

Priznaju i da su posebno strahovali od reakcije jedne članice žirija, no na kraju ih je ugodno iznenadila.

"Najviše nas je bilo strah Martininog komentara, tako valjda to ide u Supertalentu, uvijek te je strah nekoga, ali njena reakcija nas je baš takla, bilo je predivno čuti takve komentare", ističu.



Ivo i Mija natuknuli su nam i što od njih možemo očekivati u polufinalu.

"Definitivno želimo ispričati priču koja je svojevrsni nastavak na audicijski performans. Ono što nam je želja bila od samog početka je da damo hommage mladim hrvatskim glazbenicima, tako da ćemo i u polufinalu nastavit tim putem. Ispričat ćemo vam priču o našem zajedništvu, ali i borbi koju svakodnevno vodimo u našim životima i odnosima među ljudima", najavljuju.

A evo što bi napravili s nagradom od pobjede u showu.

"Ne razmišljamo toliko o pobijedi, koliko o tome da stvarno uživamo u procesu stvaranja i samoj prezentaciji, a ako se dogodi pobjeda onda ćemo novce sigurno pametno iskoristiti", skromno poručuju.

Ivo i Mia u showu su istaknuli da su najbolji prijatelji, a ispričali su nam i kako su se upoznali.



"Prijateljstvo se samo stvori, taj klik kad imaš nekoga za cijeli život i to znaš bez obzira na bilo što je predivan. Možemo reći da se osjećamo kao brat i sestra i to je naš odnos definitivno. Poznajemo se od 2016. godine, a upoznali smo se na jednom natjecanju. Nakon toga smo postali trenerica/polaznik. I eto dogodilo se", kažu.

Zbog njihova prisnog odnosa, ljude često zanima i postoji li među njima nešto više od prijateljstva, a evo kako na to reagiraju.

"Nikada nam takav komentar nije smetao, rekli bi i da je za pretpostaviti, ali na kraju nam je jako simpatično svaki put to čuti. Ljubav se vidi očito", ističu.



Ispričali su nam i kako im se rodila ljubav prema pole danceu, kojim se oboje bave oko 10 godina.



"Cijeli život sam se bavio sportom, točnije atletikom, i dogodile su se neke ozlijede, preseljenje na studij u Zagreb i tražio sam neku aktivnost koja će me držati dovoljno dugo da u tome uživam. Jedna prijateljica me pozvala na nastup na kojem je nastupala na šipci i tu mi je prvi put zapelo za oko koliko elegantno i lagano izgleda, a znaš da je teško. Nagovorila me da probam i ostalo je povijest", prisjetio se Ivo.

"Prelako se zaljubiti u takvu disciplinu jer ona ujedinjuje sve ono što volim – sport, umjetnost, gracioznost pokreta i emociju", dodao je, a slična je i Mijina priča.



"Smiješno mi je reći da bi potpisala sve sto je Ivo rekao, ali tako je! Put je bio dosta sličan, a ples na šipci me osvojio na prvu, zaljubila sam se u taj spoj pokreta i snage u jednom. Pole dance mi je spasio tijelo, a duh pogotovo!" priča Mia.



Oboje ističu i kako im je pole dance promijenio život.

"Možemo reći da je postao dio našeg karaktera i danas se ne možemo zamislit da radimo išta drugo u životu osim ovoga. Prenositi znanje drugima je nešto najljepše što možeš raditi u životu. Tako da je pole način života", smatraju.

Nastup na "Supertalentu" nije im bio prvi pred publikom, a evo zašto su se tek ove godine prijavili.

"Oboje smo nastupali na raznim eventima pojedinačno, a zajedno nastupamo tek negdje godinu i pol. Prvi nastup nam je bio na jednom televizijskom projektu u veljači 2021., a nastupali smo i sezonski u Dubrovniku, pa čak i u Mostaru. Oboje smo prvenstveno edukatori i nekako se valjda trebalo dogoditi da se prijavimo baš sada. Obujam poslova koje radimo, od classova, radionica i nastupa je velik, i trebalo je vremena da se i mi posložimo i kažemo: E sad je pravo vrijeme za nešto veliko kao Supertalent", govore.

Mia se tijekom predstavljanja u emisiji dotakla i teme svojeg izgleda, a ovom prilikom je odlučila uputiti poruku svima koji osuđuju one koji odskaču od okoline.

"Drago mi je da ste mi dali prostora reći kako nitko svojim izborom da bude svoj, možda nekome drugačiji, ne škodi drugome i zato na to i gledam kao na slobodu. Odrasla sam uz liberalne i iskrene roditelje koji su me naučili ne suditi ikoga na osnovu izgleda, jer si ili dobar ili loš čovjek. Klasični standardi ljepote su jasni i očekivani, svatko ima pravo na svoje mišljenje i ukus, ali nikada nisam gledala na sebe zbog izbora da izgledam kako izgledam, drugačije, već su drugi ljudi imali konstantnu potrebu naglasiti to", kaže Mia.

Ivo je u showu otvoreno progovorio o teškim gubitcima koji su ga zadesili. Naime, u siječnju prošle godine izgubio je brata, a već je ranije ostao bez mame i tate. Evo tko mu je najviše pomogao u teškim trenucima.

"Teški trenutci su dio svakog života i svi ih imamo. Inače nisam osoba koja puno priča o tome, jer svi mi prolazimo neke unutarnje borbe, svi mi imamo teške trenutke u životu, probleme s kojima se borimo i svako ih rješava na svoj način. Netko lakše, neko teže, ali bitno je kakve ljude imaš uz sebe. Osobe koje su mi najviše pomogle su moja strina i rodice, ali nije bilo lako. Isto tako kroz život sam stvaraš svoju obitelj, a to su meni danas moji najbliži prijatelji, ljudi koji me čine sretnim. To je prava obitelj", smatra Ivo.



Velika podrška u životu mu je i Mia, a isto vrijedi i u obrnutom slučaju.

"I više od podrške, mi plačemo, smijemo se, radujemo se zajedno! Mislim da je podrška neupitna, uvijek se možemo osloniti jedno na drugo bez obzira na to kakva situacija bila. Sretni smo što se imamo", kažu.

Na kraju su uputili nekoliko savjeta svima koji su se sada poželjeli baviti pole danceom.

"Pole dance ne bira građu, kilažu, dob ili spol. On je više od sporta, on je emocija i snaga u jednom jer ujedinjuje elemente gimnastike i akrobatike i onog što ga čini posebnim – plesa. On je umjetnička forma. Možda nismo najsnažniji, ali da probijamo vlastite granice, to da. Velika je razlika dizati bučice od 5 kilograma na svoje ruke ili u našem slučaju vlastito tijelo i težinu te je napredak i sam rast snage puno brži. S porastom snage i sa sve lakšim izvođenjem elemenata raste i zadovoljstvo. Zadovoljstvo vodi ka samopouzdanju, prihvaćanju svoga tijela kroz zadane ciljeve, bitno je što tvoje tijelo može, a ne kako ono izgleda", poručuju Ivo i Mia.

Svi ga znamo kao Željka Bebeka, no to mu nije pravo ime, a kroz karijeru ga prati još jedna pogrešna informacija! +16

Lidija Bačić bez teksta ostavlja i fotografijama koje nisu golišave, evo kako su njeni pratitelji reagirali na ovaj prizor +28