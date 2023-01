Omiljeni voditelj o novoj ulozi u kakvoj ga dosad još nismo vidjeli: "Sasvim sigurno ćete upoznati drugačijeg Franu!"

Frano Ridjan natjecat će se u novoj sezoni showa "Ples sa zvijezdama", a nama je otkrio kakav je plesač te je podijelio i neke detalje iz svojeg privatnog života.

Voditelj Frano Ridjan godinama je jedno od omiljenih lica Nove TV, a sada će se pred kamarama naći u posve novoj ulozi, kao jedan od natjecatelja nove sezone popularnog showa "Ples sa zvijezdama".

"Zaista volim voditeljski posao, a svako toliko dopadne te i neki zadatak izvan redovne djelatnosti. Ova uloga zasad me baš veseli, no bit ću pametniji nakon prvih treninga s mentoricom", kazao nam je Frano.

Pozivu da se natječe u showu nije se nadao iako već ima plesnog iskustva.

"Bavio sam se drugačijom vrstom plesa, ali valjda mi to neće škoditi. Nisam očekivao da ću jednom sudjelovati u showu 'Ples sa zvijezdama' na ovaj način, no svakako se veselim izazovu. Htio sam ga radije voditi jer se manje znoji", poručio je kroz smijeh.

A kakav je Frano plesač, imali smo priliku vidjeti u jednom videu koji je na društvenim mrežama objavila Maja Šuput.

"To je bio trenutak uživancije u slobodnoj formi. Ne znam kako ću funkcionirati u zadanoj formi pa ne bih prejudicirao. Valjda će biti za prolaznu ocjenu", prokomentirao je Frano snimku.

Upitali smo ga i ima li neke prednosti u odnosu na druge natjecatelja, a svojoj konkurenciji uputio je i poruku.

"Koliko mi je poznato, nikakve prednosti u odnosu na druge natjecatelje nemam. Jedino bi me mogla sputavati prekomjerna težina. Poruka konkurenciji - dobro organiziram prehranu, obratite se s povjerenjem", našalio se Ridjan.

Frano je i kao voditelj uvijek spreman na zafrkanciju, no ističe kako je to sve u opisu njegova posla, a najavljuje i da ćemo ga sada upoznati u drugačijem svjetlu.

"Ja sam uvijek ozbiljan, samo je moj posao kao profesionalca da to izgleda kao zafrkancija, a sasvim sigurno ćete upoznati drugačijeg Franu jer ne mogu plesati s naočalama. Morat će cure iz šminke više toga pokriti", kaže.

S obzirom na to da je poznato televizijsko lice, zanimalo nas je zaustavljaju li ga često obožavatelji na ulici te je li pritom imao i neka neugodna iskustva.

"Zavisi od prigode, ali dogodi se ponekad. Stvarno godi i laska, nećemo si lagati, a sva neugodna iskustva brzo zaboravljam iako ih je bilo toliko malo da je zanemarivo. Nisam ja tip od neugodnjaka", ističe Frano.

Upitali smo ga i vesele li se njegovi klinci što će ga sada gledati u novoj ulozi te kako uopće reagiraju kada ga vide na televiziji.

"Trudimo se da ne gledaju tatu previše na televiziji jer je to sadržaj koji ide uglavnom u kasnijem terminu kad su oni već spremni za krevet. Hoće li pogledati koji plesni nastup, tek ćemo odlučiti. Znaju obojica što tata radi pa svaki put kad me eventualno vide na ekranu konstatiraju da je to njihov tata", objašnjava.

A koliko je supruga zadovoljna? "Koliko je supruga zadovoljna s time što sam na televiziji? Slabo se kod kuće i vidimo pa ponekad provjeri na što sličim, barem sam našminkan na TV-u", šali se Frano.

Protekla godina za Ridjana je bila dosta uzbudljiva, osim što je bio uz Vatrene u Katru, gdje su ponovili povijesni uspjeh, njegov zlatni gumb Magic Leon pobijedio je u showu Supertalent, a evo koji će još trenuci iz 2022. njemu ostati u najljepšem sjećanju te što si priželjkuje u 2023.

"Istaknuo bih svakako to što je Manuel ostavio pelenu i krenuo s Maurom u veliku vrtićku grupu. Tome bih dodao super godišnji koji smo proveli na Šolti i Braču. U 2023. si priželjkujem puno zdravlja i poslovnih izazova", kaže.

Na kraju smo ga upitali bi li se sam htio nečim pohvaliti, no ostao je skroman.

"Mene su učili da se nije lijepo hvaliti, pa to preskačem", odgovorio je te se obratio našim čitateljima.

"Čitateljima želim da čitaju što kvalitetnije tekstove, sa što manje senzacionalizma", poručio je Frano.

Nakon uspješne sezone prošlog proljeća, i nadolazeća proljetna shema u 2023. bit će u znaku vrhunske zabave i plesa, najavljuju iz produkcije zabavnog programa Nove TV. Naime, već su počele prve priprema za novu sezonu hit showa ''Ples sa zvijezdama''.

Najveći plesni show okupit će najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače koji će plesnim ritmom ući u domove brojnih gledatelja, u još jednoj spektakularnoj sezoni popularnog showa. Svi oni prenijet će nam dio sebe na plesnom podiju u uzbudljivim i zabavnim emisijama uživo iz novog studija Nove TV.

Plesne nastupe, kreativne i zabavne koreografije i zapravo prave plesne priče ocjenjivat će dobro poznati i već uigrani žiri - Marko Ciboci, Franka Batelić, Igor Barberić i Larisa Lipovac Navojec. Titulu pobjednika prošle sezone ponijeli su Pedro Soltz i Valentina Walme, dok su sezonu prije svojim plesom najviše očarali Slavko Sobin i Gabriela Pilić.

Plesni spektakl oko sebe okuplja brojne televizijske profesionalce, osim kandidata i žirija za jedinstveni vizualni doživljaj zaslužni su sektori kostima i šminke, rekviziteri te svi ostali članovi mnogobrojne produkcije showa. Još pamtimo najsjajnije kostime, jedinstvene kreacije, očaravajuće scenografije te glamuroznu atmosferu i glazbeni ugođaj proteklih sezona, a produkcija Nove TV pobrinut će se da nas ove godine jedinstvenim plesnim točkama i emotivnim pričama očara još više.

Pretprodukcija je u punom jeku, s nestrpljenjem se iščekuju i ostali detalji showa koji će i ovog proljeća zasigurno okupiti čitave obitelji ispred TV ekrana.

