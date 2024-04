Naša influencerica podijelila detalje svoje borbe sa psihičkom bolesti: "Nekada živim, a nekada preživljavam"

Tena Sakar Vukić na društvenim mrežama educira pratitelje o mentalnom zdravlju i otvoreno govori o svojoj dijagnozi bipolarnog afektivnog poremećaja.

Tena Sakar Vukić, kreatorica digitalnog sadržaja dobro je poznata na društvenim mrežama i totalno je netipična influencerica koja koristi digitalne platforme u svrhu educiranja i osvještavanja javnosti o mentalnom zdravlju.

Sada je za Gloriju napisala tekst o svom životu s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja, s kojom se bori polovicu svojeg života.

"Kako izgleda moj život sa psihičkom bolesti - bipolarnim poremećajem? Odgovorit ću kratko, nekada živim, a nekada preživljavam", započela je 37-godišnjakinja.

"Oboljela sam s 19 godina, tada sam počela osjećati prve simptome nečeg čudnog' kao da to više nisam ja. Gubila sam se u mislima i osjećajima, dandanas ne mogu to dobro opisati riječima, ali kao da je nestala cijela tvoja bit i sve što ti jesi i samo si ubačena u neku drugu dimenziju gdje ne znaš tko si i što želiš", opisala je svoju borbu, a pisala je i o stigmi koju psihički oboljele osobe nose na svojim leđima te radionicama koji je pokrenula upravo kako bi svojim iskustvom pomogla drugima.

Njezin tekst pročitajte OVDJE.

Tena na svom Instagramu i TikToku educira pratitelje o mentalnom zdravlju i prati više od 300.000, a njezin je moto "prekinimo stigmu". O svojem mentalnom poremećaju je 2022. godine govorila i u Dnevniku Nove TV.

"Poremećaj mi je dijagnosticiran 2008. godine u Vrapču. Prvi simptomi su krenuli 2006. godine na prvoj godini fakulteta, PMF-a, kada sam se pogubila i nisam više funkcionirala, a nisam znala što mi se događa. Bipolarni poremećaj ima dva lica. Poremećaj ima maniju i depresiju. Manija je patološki povišeno stanje kada ste ekstremno veseli, energični, mozak radi sto na sat, a druga stepenica manije je psihoza, ako krenu paranoidne ideje, paranoidni strah, upravljanje ljudima kroz misli, čitanje misli. Druga krajnost je depresija koja daje osjećaj jada, tuge, bezvrijednosti i ne želje za životom", objasnila je tada, a tom se prilikom osvrnula i na komentare koje dobiva na društvenim mrežama.

"To je moja publika i to je moja digitalna obitelj s kojom dijelim sve oko bolesti, jer to je jedini način da se to transparentno komunicira i skine stigme. Ja uvijek saslušam ljude, ali uvijek, uvijek usmjeravam na stručnjake koji će im pružiti adekvatnu pomoć. Javljaju mi se svi. Javljaju mi se i osobe koje je strah otkaza, koje je strah poslodavaca. Javljaju mi se mala djeca koja su zlostavljana u školi. Ja ih upućujem da se jave roditeljima, a ne meni, da se jave stručnjacima i to govori da treba podići mentalno zdravlje na višu razinu", poručila je.

