Indira otvorila dušu o bivšem suprugu: ''Rekao mi je, ako budeš manje bezobrazna...''

Indira Levak otkrila je i da planira koncert u Areni, ali da je za to potrebna velika priprema.

U novom izdanju Special Happy Showa, na Happy FM-u gostovala je Indira Forza, jedna od najpopularnijih i najenergičnijih žena na estradi, bivša pjevačica grupe Colonia, koja posljednjih godina gradi vrlo uspješnu solo karijeru. Voditelju Alenu Bičeviću otkrila je tko joj je najveća životna podrška, zanimljive anegdote iz bogate karijere, što joj je zamjerio Halid Bešlić, ali i velike glazbene planove.

Iako je u Coloniji provela najveći dio karijere, a mnogi misle da se tako i zove, Indira je slušateljima Happy FM-a otkrila kako nije požalila radi odlaska u samostalne vode.

''Kada sam se osamostalila, na neki način stvarno se onako puno toga lijepoga poklopilo, nikada si to neću prebacivati, nego to je bila najbolja odluka u mom životu.Sada funkcioniram samostalno fantastično, imam fantastičan tim ljudi oko sebe, jer moraš imati ljude koji te vole, koji te paze, koji se maze. Tu je Miro koji me pazi, koji me čuva, koji je moja stijena, tu su moji dečki iz benda oni čuvaju svoju mamu Iru, tako da to ti je onako super lijepa priča'', pohvalila se Indira.

''Pjesmu Dođi posvetila si svome partneru Miri?'', upitao je voditelj Bičević.

''Dođi da te Irica zagrli. Upravo to. Mislim da je divno, ljubav je nešto najljepše na svijetu. Za Miru sam napisala pjesmu, tako je. Dođi samo dođi, želju mi ispuni. Ispunjava on meni želje i dalje, vjeruj mi. Osim što je on moj najbolji prijatelj, definitivno je moja baš stijena i to je osoba koja bi, sigurna sam dala život za mene. S druge strane funkcioniramo fantastično i poslovno, zato što znaš i sam u ovome poslu moraš imati osobu koja te pazi i mazi. Iako voli reći da sam bezobrazna, znam biti jako bezobrazna. Rekao je, ako budeš manje bezobrazna, vratit ću te u svoj život… Evo ako manje budeš bezobrazna vratit ćeš se'', iskrena je bila Indira.

''Miro, nemoj nam zamjeriti'', zamolio je Alen.

''Zna Miro da se ja volim šaliti. Znam biti i bezobrazna i znam biti i šaljiva…'', priznala je.

Iako je Indira među kolegama i publikom sinonim za energiju, otkrila je da i ona često ostane bez nje.

''Nakon koncerta padnem u komu, jednostavno se ugasim. Samo mi dajte čistu posteljinu, dajte mi neku lijepu kupaonicu da je čista, da se istuširam i utonem u san. Znaš kako ljudi budu jako dobri domaćini, predivni, pa kao ono poslije koncerta, da se malo družimo, da malo sjednemo, ja to jednostavno ne mogu'', rekla je.

''To je ljudima jako teško shvatiti, a mnogi i zamjeraju'', zaključio je Alen.

''Mislim da meni ne zamjeraju, ja sam vrlo iskrena, znaš pa tako da ti ja njima to unaprijed najavim – bit ću mrtva, hvala lijepo. Nemojte me čekati, nema me. Tako da oni to shvaćaju'', dodala je Indira.

U dugoj karijeri zbilo se raznih anegdota od ispadanja mikrofona, skakanja u štiklama, pa i padanja, ali su je prije svega obilježili veliki hitovi i popularni dueti. Otkrila je i kako je došlo do dueta s Halidom Bešlićem.

''S Halidom sam baš htjela snimiti pjesmu. On je legenda, nekako sam baš htjela snimiti s njim i napisala sam pjesmu Iskra, odnosno ja sam napisala riječi, Branimir Mihanović je napisao glazbu. Nazvala sam Halida i rekla-Halide, dže si , a on kaže, džes ba, evo me, pijem kafu, slušaj me imam neku pjesmu, on kaže, Indira, neću ti nikad zaboraviti što nisi otpjevala, što sa mnom nisi otpjevala Gukni Golube. Da, da, zamjerio mi je. Kažem ja, nemoj Halida, gukni Golube to je Slavonija bend i super je ta pjesma, stvarno ono nema nema fešta di se ona ne pjeva, ali kažem ja, imaš bolju pjesmu. I onda je on to malo secirao, slušao malo…Nije mu baš na prvu nešto posebno legla, ali onda ju je kasnije jako zavolio. Iskra je sjajna. Ali, kao što vidiš u biti meni su suradnje počele s tamburašima. Ja sam ti rekla -zato što tu tamburu osjećam, razumiješ, ne znam, mene tambura toliko pogodi u dušu znaš, ja ću i kleknuti bacit se…'', objasnila je.

Slušateljima Happy FM-a je otkrila je svoje glazbene planove.

''Nema sada albuma, neće biti album bit će singlovi, mogu najaviti druženje s treperima, s obzirom na to da su me oduševili. Znam da fanovi žele novu pjesmu i bit će uskoro'', priznala je.

''Kada će Arena?'', upitao je Alen svoju gošću.

''Znala sam da će to biti jedno od pitanja. Znači Arena, planiram ja to, planiram, ali moram se stvarno pozabaviti s tim onako kako treba nekoliko mjeseci, ne onako sutra ću napraviti Arenu nego treba velika priprema, jer ja to mislim napraviti uz puno plesača i da to izgleda onako baš bombastično. Želim svojim fanovima kao što moja pjesma kaže, da im oduzme dah taj koncert'', zaključila je Indira Forza.



