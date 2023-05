Ida Prester o potezu na koji se nijedna druga javna osoba u Hrvatskoj nije odvažila: "Ja znam da te moje dojke nisu Bog zna šta..."

Ida Prester gostovala je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat".

Voditeljica i pjevačica Ida Prester gostovala je u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat", u kojoj je, među ostalim, pričala o estetskim zahvatima i zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj, a za početak je otkrila kakvo joj je zdravlje.

"Pa, moje zdravlje je OK za moju dob. Malo me kičma šteka, tu i tamo. Malo imam stresnu inkontinenciju nakon dva porođaja, ali sve to u rok službe. To je sve standardno, OK sam ja. Znaš, uvijek su za mene govorili, prvo je bila vrckava voditeljica pa simpatična. Sad sam svestrana, kad sam prošla četrdesetu. Mislim da sam sad korak do vitalna voditeljica, tako da si nakon četrdesete vitalna", objasnila je Ida.

Mnogi pamte i njezin hrabri potez u svrhu borbe protiv raka dojke kada je pokazala gole grudi, što nijedna druga javna osoba u Hrvatskoj nije napravila, a evo što ju je potaklo na to.

"Ja znam da te moje dojke nisu Bog zna šta, pogotovo nakon dva dojenja. Te dvojkice ajde da se bar za nešto korisno upotrijebe. Prvo sam mislila da će to biti preko majice i sad ću ja ljudima pokazivati samopregled dojke. Kad smo došli na snimanje, pojavila se ideja da to nitko neće gledati. Jedini način na koji ti možeš natjerati ljude da danas išta gledaju, pogotovo na internetu, je da napraviš neki šok. To mora biti malo viralno. I onda su rekli: 'Gle, Ida, ti se moraš skinuti.' Ajde, zamutit ćemo ti bradavice i to mora biti gola dojka, rekli su. I sad ti moraš u sebi odrezati taj ego što će ljudi reći, što će misliti, kako će te dojke izgledati. One više nisu u tom nekom erotskom izdanju, znaš ono kako se mačke snimaju za Instagram. Nemaju taj neki seksualni kontekst jer snimaš u zdravstvenom kontekstu, a to ženama inače nije drago. Meni je isto bilo upitno. Znaš, ti sad stavljaš svoje dojke u kontekst bolesti. Bilo mi je čudno, ali sam si mislila - ako ja to neću napraviti zdrava sa svojim dojkama i nisam ih u stanju pokazati radi višeg cilja, kako da očekujem da neke jadne žene koje su stvarno bolesne i imaju ogromnu stigmu i osudu društva to naprave? Žene je strah otići kod doktora i ogroman je pritisak na žene koje su bolesne i znaju da su bolesne i osjećaju da nešto imaju, boje se reakcije okoline. Tako sam to napravila, pa što bude i ispala je najbolja moguća stvar na svijetu", zadovoljno priča, a sretna je i zbog reakcija koje je izazvala.

"Meni je najvažnija reakcija da mi se javilo više od dvadeset žena kojima je taj video spasio život. Javile su mi se preko Facebooka i Instagrama i rekle kako je doslovce jednostavno u nekoliko minuta napraviti samopregled dojki. Napipale su neke kvržice, otišle doktoru i javila im se neka maligna izraslina, koju vjerujem da je većina uspjela ukloniti", ističe.

Progovorila je i o filerima, botoksu te općenito estetskim korekcijama.

"Ja nisam protivnica. To je alat, kao i svaki drugi alat, kao i šminka. Sad je pitanje kako ti to na sebi upotrebljavaš. Je li ti to zloupotrebljavaš i imaš li neku mjeru prema sebi? Radiš li ti to da bi se bolje osjećao i znaš stati ili radiš zbog nečeg što smatram da je jako loše, a to je ogroman današnji pritisak na vječnu mladost, na konstantno poticanje ogromne frustracije kod žena da se boje i u paranoji su od starosti? Ja stvarno kad vidim te klinke s dvadeset godina koje su u totalnoj fiksaciji da ostanu zauvijek mlade, to je nemoguće, ljudi dragi, i trpaju si sve moguće po sebi. Ti s dvadeset godina nemaš što razmišljati o tome. Razmišljaj, ženo, o dečkima, putovanjima, ljubavima, o tome što ćeš od sebe napraviti u životu. Ne smije ti starost biti opsesija", smatra Ida.

A čini li joj se malo pretjeranim da cura od 18 godina ide napumpati usne?

"Meni je grozna ta fiksacija koju osjećaju ne samo mlade žene nego i mi starije. Svi žele izgledati kao svoj vlastiti filter, i to zauvijek. To je nemoguće. Odgojit ćemo generaciju nesretnih žena, djevojaka. Mislim da živimo u jako toksičnoj atmosferi za žene, generalno, kad se od tebe očekuje da si vječito lijepa, mlada, ispeglana. Ti nemaš pravo starjeti dostojanstveno i razmišljati o starosti kao nekom normalnom životnom dobu koje trebaš iskoristiti sebi u korist, a ne da je starost tvoj neprijatelj", kaže.

Evo i kako komentira da se takva stvar zamjera samo ženama, a muškarcima ne.

"Jesi vidio Urbanov poster? Znači, normalan čovjek s lijepim borama. Jedno zdravo, normalno muško lice u nekim zrelim godinama! Kad si zadnji put vidio takav poster žene? Živimo u atmosferi kad su bore postale za ženu nepristojne. Ti ne smiješ pokazati boru jer to je kontra prirode, kontra estetike, kontra trendova", objašnjava Ida.

Otkrila je i što misli zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i plaši li se da će u 70. i nekoj godini, primjerice, morati po umjetni kuk i da će tada čekati godinu-dvije.

"Naravno da se bojim. Svi se toga bojimo. Realni smo i znamo u kakvom sustavu živimo. Međutim, znaš što ću ti reći?! Ja imam i nekih divnih priča iz državnog sustava, koje su fenomenalne. Doktori nikad bolji i medicinske sestre, ali isto tako imam i nekih groznih iskustava iz privatnih rješenja. Tako da ti je najbolje ono što ja radim. Jedino za što mi služi novac u životu, ne brijem ni na statusne simbole ni na skupe aute, ni za skupu garderobu, trebaš samo imati novca za ne daj Bože", smatra Ida.

A ima li ova umjetnica zdravstveno osiguranje?

"Ne, ja sam poduzetnica. Ja sam obrtnica i uplaćujem si svaki mjesec. 'Umetnica mora biti zdrava i ima knjižicu.' Imam i dodatno i dva životna osiguranja. Ja sam štreber i ništa ne prepuštam slučaju", ističe.

Priznaje i da nije jedna od onih žena koje djeci kuhaju doručak, ručak i večeru.

"Ne! Nažalost, ne stignem. Ja ti moram otvoreno reći. Jedan od glavnih argumenata zašto smo uopće došli u Zagreb je da budem s roditeljima. Oni su djecu malo viđali kad smo bili u Beogradu, a drugo je zato što se otvorila šansa da svi živimo zajedno u obiteljskoj kući. I sad živim kat iznad njih i više me se nikad neće riješiti. Nisam neka kuharica, kuham kad stignem. Sad kad sam s tobom djecu hrani moj tata", iskrena je Ida.

Za kraj je otkrila ponešto o svojem novom spotu za pjesmu "70".

"S obzirom na to da me tema starosti dosta progoni u posljednje vrijeme, napisala sam pjesmu kako ja sebe vidim za 70. rođendan. Što ću raditi, kako ću izgledati, koga ću ljubiti, s kim ću se maziti? Snimila sam spot u kojem glume samo glumice 60+ i jako se tome veselim. To je moj obol da se ljudi izbace iz te paranoje i fiksacije. Starost može biti totalno cool i super. Samo da je zdravlja!" zaključila je Ida.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Haljina otvorenih leđa otkrila je prekrasne ukrase na tijelu još ljepše glumice, evo kako izgledaju i koje je značenje ovih crteža

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Mlada glumačka nada izgubila tešku bitku i preminula samo sedam mjeseci nakon svojeg vjenčanja