Ida Prester otvoreno o strahu od starosti: ''Vidim te klinke, već s 20 godina su u paranoji kako će one izgledati''

U panici smo od bora, lažemo o godinama, stariji ljudi su zanemareni i nevidljivi - ovom se temom pozabavila Ida Prester u svojoj novoj pjesmi. Uvjerena je da život može biti ispunjujuć i u trećoj životnoj dobi, a dokazale su to i glavne glumice u videospotu za njezinu novu pjesmu. Sve imaju 60 plus godina, a najstarija među njima ima čak 81. Zašto paranoja od godina više zahvaća žene, i to sve ranije, Ida je otkrila našoj Juliji Bačić Barać za Inn magazin.

Godine nam moraju biti na ponos, a ne na sramotu. Tu je poruku Ida Prester željela poslati svojom novom pjesmom naziva "70".

''Znaš ono kad te pitaju koliko imaš godina pa kažu žene to se dame ne pita, zašto se ne pita? Zašto je to neka sramota reći, nije starenje sramota, starenje je privilegija ako uspiješ ju doživjeti. Vidim te klinke već s 20 godina su u paranoji kako će one izgledati te bore, to je nešto grozno toga se treba sramiti'', priča Ida.

Paranoja od godina, kaže, najviše je prisutna kod žena.

''Dok se mi opterećujemo, skidamo svaku dlaku, ispravljamo grbe na nosu, stavljamo trepavice, oni već postaju predsjednici kućnog savjeta, predjesednici upravnih odbora i onakvi ćelavi s trbusima i s dlakama to njih ništa ne smeta'', dodala je.

I bore su kod muškaraca simpatične, a kod žena baš i ne.

''Jeste možda vidjeli veliki plakat Urbana za koncert u Areni? Jedna divna fotografija zrelog muškarca sa svim borama i stvarno se vidi da to nije neki klinac, zamislite kad ste zadnji put vidjeli takvu fotografiju žene s borama bilo koje dobi. Jer bore su na ženi nepristojne, na Urbanu su prelijepe'', objasnila je Ida.

Pjesmu "70" napisala je sama, a u videospotu glume isključivo dame sa 60+ godina.

''Ova jedna koja mi glumi u spotu ima 81 godinu, druga ima 75, pa 69, one se ponose time jer znaju kolika je to vrijednost i koliko je to zapravo lijepo doživjeti tu dob, a da si još uvijek zdrav'', priča Ida.

Ida nije protiv estetskih zahvata, ako su učinjeni s mjerom.

''Nikad nije dovoljno dobro i da se cijeli operiraš i zategneš reći će što si se unakazila, ako ostaneš prirodan vidi odvratno bore, zapustila se, ali ne ljudi, starenje je divno u svim oblicima. Ja nisam protiv tretmana, ja sam protiv nesreće i vječnog nezadovoljstva'', priča Ida.

U novom videospotu je prikazala i kako će izgledati njezin 70. rođendan te kako ni ljubav u tim godinama neće skrivati.

''Apsolutno smatram da ću se ljubiti sa smežuranim usnama dok god sam živa, to je prva stvar koja mi se čini da se smatra neprikladnom kod žena u nekoj dobi je erotika, strast, senzualnost i to je ono što je krivo, apsolutno mislim da ću se ljubiti pred svima sa 70 godina i to je meni sasvim normalno, ta tjelesnost kod starijih ljudi to je sasvim normalno. Znaš ono i u reklamama čim su straiji ljudi cmoknu se ovako, jedva'', priča Ida.

Sa supugom Vanijem u braku je 10 godina, a za što sretniji brak u njihovu su slučaju ključna zajednička putovanja.

''Ja bih tu bila malo ljenija oko toga jer sam ja nekako više oko djece u brizi ali on je tu u pravu, jednom mjesčeno mi moramo otići negdje kao par'', govori Ida.

Novu pjesmu jedva čeka izvesti na brojim koncertima koji je čekaju ovog ljeta, a svaki susret s publikom, baš kao i svaku novu boru, dočekat će s osmijehom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.