Hrvatski glumac s holivudskom karijerom na meti prevaranata: "Plati 5000 dolara ili ćeš sve izgubiti"

Neb Chupin otkrio je da mu je hakiran profil na Facebooku i da ga hakeri ucjenjuju.

Neb Chupin, uspješni poduzetnik svjetskog glasa te hollywoodski glumac i filmski producent koji je nedavno glumio u Anezinu spotu za singl ''Malo tvoga vremena“ već danima nema pristup svom Facebook profilu.

"Hakirali su mi profil dok sam bio na putu u Americi. Isprva sam doživio emocionalni šok kada sam vidio da su umjesto mene objavili upit mojim Facebook prijateljima što ih veže za mene u jednoj rečenici. Shvatio sam da žele što više osobnih podataka kako bi mi naštetili. Onda su me nazvali na američki broj i tražili 5000 dolara kako bi vratili profil i zaprijetili su ako to ne učinim da će mi napraviti još veću štetu, a obavijestili su me i da su otvorili razne crypto račune u moje ime. Prekinuo sam poziv. Ne pristajem na takve ucjene. Zatim su počeli pisati u moje ime i objave u kojima se predstavljam kao certificirani crypto stručnjak. Zamolio sam prijatelje da prijave da je profil hakiran i javio sam se Facebook službi", govori Neb.

No hakeri ne prestaju s objavama o Nebovu uspješnom trgovanju crypto valutama.

"Iskorištavaju moju uspješnu poslovnu karijeru i pretpostavljam da stvaraju sliku o meni kao nekome tko se uspješno bavi crypto valutama ne bi li s tim prevarili moje prijatelje. Zato sam obavijestio koga god sam mogao i stavio objave na Instagramu da budu oprezni ako ih netko kontaktira u vezi toga u moje ime", ističe zabrinuto Neb te dodaje kako se nada da nitko neće nasjesti na takve i slične prevare.

Neb Chupin je do sada radio na više od 20 filmova od kojih su najpoznatiji hit triler "Mindcage" uz Johna Malkovicha i Martina Lawrencea u ulozi Dr. Loescha, zatim "Fanatic" i "Poison Rose" s Johnom Travoltom, "Acceleration" s Dolphom Lundgrenom i Natalie Burn te "Obsessio", za koji je osvojio posebnu nagradu za glumu na filmskom festivalu u Veneciji.

U produkciji ima više uradaka u kojima glumi i producira uključujući "Pig Killer", "The Last Redemption" i apokaliptičnu fantaziju "The Islander".

No nije Neb samo uspješan u svijetu već i u Hrvatskoj gdje je prije dvije godine proglašen poduzetnikom godine prema izboru Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Vlasnik je Hermes Internationala (džemovi i namazi Dida Boža) koje je, kako je sam nedavno otkrio, onaj od smokava najviše obožavala Travoltina pokojna žena Kelly Preston.

