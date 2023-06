Godinama je trpjela zle komentare zbog poznatog supruga, a sada u inat svemu izgleda bolje nego ikad!

Hailey Bieber zablistala je u rozoj haljinici prekrivenoj cirkonima koja je do izražaja dovela njene duge vitke noge, ovakvo tijelo željele bi mnoge dame diljem svijeta.

Dok je izlazila iz hotela, svi objektivi paparazza bili su usmjereni prema Hailey Bieber, supruzi poznatog pjevača Justina Biebera.

Hailey je doslovno zablistala pred kamerama u rozoj haljinici prekrivenoj cirkonima koja je imala dubok dekolte i bila vrlo kratka, a najviše je istaknula njene fantastične noge na kojima joj zavide žene diljem svijeta. Uz to, pokazala je i vitku figuru te preplanuli ten, a da dodatno podigne kombinaciju nosila je ''gole'' sandale i torbicu koja je također bila prekrivena cirkonima.

Ova 26-godišnjakinja inače se bavi modelingom te ima svoju vlastitu liniju proizvoda za njegu lica, a većini je poznata po tome što se 2018. godine udala za Justina Biebera.

Međutim, ovaj brak i veza prije njega Hailey su doveli hrpu hejtera koji su se protivili njihovoj ljubavi zbog toga što je Justin, navodno, zbog Hailey ostavio svoju staru djevojku Selenu Gomez.

Hailey je u jednom intervjuu za magazin Elle izjavila kako se udala vrlo mlada te priznala da joj je na početku njihove ljubavne priče bilo zaista teško.

"Na početku našeg braka samo sam se htjela sakriti od svega. Nisam htjela da mi se ljudi petljaju u život, a to se događalo na svakodnevnoj razini. Imala sam osjećaj da svi prate svaki moj pokret", rekla je iskrena Hailey u intervjuu.

Istaknula je kako je često željela jednostavno nestati.

"Ljudi su me maltretirali, no mnogi su mi savjetovali da ne brišem komentare na društvenim mrežama jer ću si smanjiti popularnost. Nije me bilo briga ni za kakvu popularnost, samo sam htjela mir", kaže manekenka.

Hailey je zbog toga često bila depresivna, a često je bila meta govora mržnje od strane Seleninih obožavatelja, a priznala je da je razmišljala i o tome da prekine vezu s Justinom jer više nije mogla izdržati pritisak javnosti.ž

Zbog svega toga, Hailey je prije godinu dana imala i ozbiljne probleme sa srcem te je zamalo doživjela srčani udar zbog ugruška.

Ali, unatoč zlobnim komentarima, i dalje se čvrsto drže te hejterima sole ranu sretnim trenucima u braku.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednica Eurosonga s prijateljicama se skinula u toples, pa jednu od njih strastveno ljubila pred svima!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Lidija Bačić u tangicama sjela na hladni mramor, zabrinuti obožavatelji je odmah upozorili: "Prehladit ćeš mjehur!"