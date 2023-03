Uraganke su uvijek izgledale kao dobitna kombinacija, ali sada im se svi čude i pišu da su katastrofa: "Što to imaju na sebi?"

Grupa Hurricane nastupila je na drugoj večeri Beovizije, a nakon nastupa dobile su i popriličan broj kritika.

U Beogradu je održana druga večer "Beovizije", izbora pjesme koja će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu u Liverpoolu.

Među izvođačima najveću su pažnju izazvale nove članice grupe Hurricane - Jovana Radić, Miona Srećković i Sara Kuruma. Nastupile su prve po redu, i to zanimljivim šarenim kostimima kojima nisu baš oduševile obožavatelje te mnogi pišu kako žele stare članice grupe natrag.

"Želim njih natrag", "Možemo li ih poslati natrag u Hurriland? Ovo već sada izgleda katastrofa", "Winx neka ruke spoje se", "Što to hurikanke imaju na sebi?", "Reci mi da ne želiš pobijediti a mi ne kažeš da ne želiš pobijediti", samo su neki od komentara na njihov nastup.

No hurikanke će se ipak naći u finalu Beovizije, a iz druge polufinalne večeri uz njih su se u daljnje natjecanje plasirale i Frajle, Nadia, Filari, Gift, Džipsi, Zejna i Duo Grand.

Hurricane je inače jedna od najpopularnijih grupa iz susjedne nam Srbije, ali više ne postoji sastavu u kakvom smo je poznavali. Ubrzo nakon raspada službeno su predstavljene i njezine nove članice, a Sanjino, Ksenijino i Ivano mjesto zauzele su nove djevojke.

"U čast prethodnih članica dogovorili smo da one budu 'Hurricane one', a nove članice imat će simboličan naziv 'Hurricane two'. Po novom programu tijekom rujna snimit će dvije pjesme, a s publikom i fanovima družit će se četiri do šest godina", stoji u službenom priopćenju koje je prenio Blic.

26-godišnja Anđela najstarija je članica i dosad je već samostalno snimila nekoliko pjesama i covera te ih objavila na svojem kanalu na Youtubeu. 22-godišnja Antonela poznata je influencerica s TikToka, na kojem je prati više od 160 tisuća ljudi i ima više od devet milijuna lajkova. 20-godišnja Miona Laura najmlađa je članica i javnost ju je imala prilike upoznati u showu ''Zvezde Granda'' tijekom prošle godine, na čije je snimanje doputovala iz Pariza, u kojem je živjela.

Uraganke su bile poznate po tome da su uvijek izgledale kao dobitna kombinacija te su medijske stupce punile komentarima o svojem fizičkom izgledu i odjevnim kombinacijama, a čini se kako su sada tu ulogu preuzele nove članice.

