Bivše Uraganke iznenadile zajedničkim izlaskom, njihovu atraktivnu pojavu nisu zasjenile ni zgodne nasljednice!

Bivše i sadašnje članice grupe Hurricane pojavile su se na dodjeli nagrada MAC u Beogradu.

Bivše i sadašnje članice popularne srpske grupe Hurricane pojavile su se na istom mjestu, i to na dodjeli nagrada MAC u Beogradu, a i jedne i druge izazvale su veliku pažnju.

Pogledaj i ovo ni naočale nisu pomogle Atraktivnu pjevačicu iz susjedstva fotografi ulovili nespremnu, bez trunke šminke nije ju baš lako prepoznati!

Djevojke su se pojavile u bijelim izdanjima, u kojima su istaknule sve atribute, a njihove atraktivne pojave nikome nisu promaknule.

Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić iznenadile su zajedničkim pojavljivanjem nakon što se šuškalo da nisu u dobrim odnosima i kako je to glavni razlog što su se razišle, uz probleme s financijama.

"Sanja i Ksenija u početku su pristale na ovaj način rada, ali kada je menadžer prestao s financiranjem, njih dvije su se pobunile zbog Ivane. Njima je najviše zasmetalo to što je Ivana prilikom koncerata tražila od Sanje i Ksenije da pjevaju s njom jer je slabiji vokal i jer joj glasovne mogućnosti nisu dozvolile da sama iznese svoje dionice u pjesmama. Vučić i Knežević smatrale su da nije u redu da i one pjevaju za 300 eura, koliko je dobivala i Ivana, koja je najviše plesala i pravila šou, već da zaslužuju više. Tu je nastao sukob između djevojaka, koji je kulminirao raspadom Uraganki. Osim što je u posljednje vrijeme vladala užasna atmosfera među njima, tu je i činjenica da je ovaj trio nedavno u jednom mjesecu imao tri nastupa, zbog čega se Sanja žalila da je zaradila svega 900 eura, što je vrlo malo s obzirom na to da je ugovorom bila obvezna gostovati u raznim emisijama i pojavljivati se na raznim mjestima, što njoj nije bilo drago. Osim toga, ona već duže vrijeme smatra da bi kao solo pjevačica zarađivala mnogo više novca. Isti je slučaj i sa Ksenijom", izjavio je njima blizak izvor za Kurir i dodao da Sanja i Ksenija od samog početka nisu mogle smisliti Ivanu te da joj nisu htjele pomagati.

Tako jedna od najpopularnijih grupa iz susjedne nam Srbije više ne postoji sastavu u kakvom smo je poznavali, a ubrzo su nakon raspada službeno su predstavljene i njezine nove članice. Sanjino, Ksenijino i Ivano mjesto zauzele su Anđela Keleman, Antonela Jurišić i Miona Laura Srećković.

"U čast prethodnih članica dogovorili smo da one budu "Hurricane one", a nove članice imat će simboličan naziv "Hurricane two". Po novom programu tijekom rujna snimit će dvije pjesme, a s publikom i fanovima družit će se četiri do šest godina", stoji u službenom priopćenju koje je prenio Blic.

26-godišnja Anđela najstarija je članica i dosad je već samostalno snimila nekoliko pjesama i covera koje je objavila na svojem kanalu na Youtubeu. 22-godišnja Antonela poznata je influencerica s TikToka, na kojem je prati više od 160 tisuća ljudi i ima više od devet milijuna lajkova. 20-godišnja Miona Laura najmlađa je članica i javnost ju je imala prilike upoznati u showu "Zvezde Granda" tijekom prošle godine, na čije je snimanje doputovala iz Pariza, u kojem je živjela.

Uraganke su bile poznate po tome da su uvijek izgledale kao dobitna kombinacija te su medijske stupce punile komentarima o svojem fizičkom izgledu i odjevnim kombinacijama, a čini se kako su sada tu ulogu preuzele nove članice.

