Grgo je veliki obožavatelj Olivera Dragojevića, suze je zbog njega pustio i na bini pred žirijem: ''Da netko tako može osjećati glazbu...''

Grgo Sarjanović veliki je obožavatelj Olivera Dragojevića, a tu je svoju ljubav došao pokazati u Supertalent.

Ovaj natjecatelj osvojio je simpatije žirija kad je s pozornice zamolio Fabijana da mu se predstavi jer, kako je rekao, ne zna tko je on.

''Imam dva imena'', rekao je Fabijan na to, a publika se dodatno nasmijala kad ga je Grgo pitao zašto ima dva imena.

''Vi ste glumac je li tako'', pitao ga je Grgo, a Fabijan mu je rekao da da.

Grgo je sve nasmijao i kad su ga pitali koliko ima godna, a njegov odgovor je bio - kao i Igor Mešin.

''Moj supertalent je zapravo emocija prema Oliverovoj pjesmi, pjevam samo njega, lijepo se osjećam. Ima puno ljudi koji dobro pjevaju, ali nitko ne može to izvesti na način koji je to Oliver izveo i to me strašno motivira. Jednog majskog dana išli smo na more lovit kozice i uhvatio nas je fortunal juga i utekli smo u Velu Luku. Ja sam uzeo neku harmoniku i poveo neku svoju staru pjesmu, kad se pojavio jedan čovjek u žutoj kabanici i ja sam odmah prepoznao da je Oliver. I rekao mi je - bio si netko. Nikad neću to zaborviti, kad je on umro, nisam godinu dana pjevao ni svirao, a otac mi je umro malo prije njega. Ta mi je godina bila užas'', rekao je.

''Ova audicija mi je kao neki znak. Ne bi ja volio sad da netko misli, ajde, sto ljudi pjeva Olivera, ali ja sam svoje osjećaje htio na ovaj način izraziti, kako prođu audicije, meni će srce biti na mjestu '', ispričao je Grgo i na priču o Oliveru se rasplakao.

''Ovo je deinitivno iz duše, otočki, čista emocija, neću komentirati niti pjevanje niti sviranje jer je toliko jaka ta emocija'', rekao je Davor poslije njegovog nastupa.

''Ovo je bio jedan od najiskrenijih nastupa koje sam možda vidio. Da netko toliko može osjećati glazbu koju izvodi'', rekao je Fabijan.

''Bilo je tu raznoraznih tonova, ali u ovakvoj izvedbi to ne računaš, a nitko nikad dok je pjevao nitko nije pustio suzu, a muškarac u vašim godinama kad to napravi, to je nama ženama divno'', rekla je Maja.

''Vi ste mene danas uspjeli približiti ovim ljudima kojima je bitna samo emocija. To je fantastično'', komentirala je Martina.

Grgo je prošao dalje.

1/45 >> Pogledaji ovu galeriju +40 Celebrity Nakon što je ovu Splićanku cijeli žiri otpisao, Davor je preuzeo stvar u svoje ruke: ''Ja ću ti reći što mislim...''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte što je to otelo svu pažnju na crvenom Majinom outfitu, ovako se mete pod sa stilom!