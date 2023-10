Pogledajte što je to otelo svu pažnju na crvenom Majinom outfitu, ovako se mete pod sa stilom!

Maja Šuput je za petu emisiju showa Supertalent odabrala teatralno potpuno crveno izdanje.

Pjevačica Maja Šuput svake nedjelje nas iznova uspije iznenaditi svojim izdanjima za show Supertalent u kojem je članica žirija.

Uoči pete emisije, Maja se na Instagramu pohvalila još jednim spektakularnim izdanjem za koje je zaslužan njezin stilist i prijatelj Marko Grubnić.

"U pitanju je jedna modernija varijanta dame u crvenom, inače obožavam kombinaciju Valentino crvene boje od glave do pete, to mi je uvijek wow! To je jedna kratka haljina koja na sebi ima kristale i ono što sigurno otima show u ovom stajlingu, sigurno nije naglašeni tuš ili poluvisoki rep, mislim da je show sigurno oteo plašt odnosno ogrtač. Jako je raskošan, vuče se po podu iza vamp Maje. To mi je jedan od jako, jako dragih stajlinga", pojasnio nam je Marko.

Maja je ovaj put osvanula od glave do pete u crvenom, a nosila je mini haljinu s dubokim dekolteom i glomazni plašt koji se teatralno vukao za njom po podu.

"Za nas stiliste je pravi izazov pronaći tu identičnu crvenu boju za sve dijelove kreacije i onda kada uspijemo smo jako ponosni, kao što sam ja sada. Uspjelo je točno onako kako sam ja to zamislio, Maja je to spektakularno iznijela, stvarno onako teatralno i cijeli dan na tom snimanju je ponosno hodala s tim plaštom", dodao je Marko.

Kako se vama sviđa ovo Majino izdanje?

Osim Maje Šuput, žiri showa Supertalent čine još Davor Bilman, Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek.